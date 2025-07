Luciano Castro se hartó de las críticas de Sabrina Rojas y tomó una irreparable decisión

"Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice carrgo, soportando y disimulando, porque para mis hijos las vida es bella", continuó su posteo.

"Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo la vida. Y cando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz", remarcó dejando un palito para Luciano Castro.

Lo cierto es que Ángel de Brito contó en el programa LAM (América Tv) cuál es la decisión legal que tomó Luciano Castro para frenar los ataques públicos de Sabrina Rojas y qué es lo que realmente le molesta de sus comentarios.

"Luciano se cansó de todas las críticas públicas de Sabrina Rojas a él como padre, no como pareja. Como los dos nenes son menores de edad, va a recurrir a la justicia, como hacen muchos padres, para que no se hable de la situación de los menores", contó el conductor.

"Le va a poner un bozal legal para que no se hable de la situación de los chicos, no quiere que involucre a sus hijos. Después si quiere decir que es mal marido, mal ex, eso no le molesta, pero no quiere que involucre a sus dos hijos que son chiquitos", agregó sobre la medida judicial que realizará el artista.

"Luciano no habla públicamente pero sí nos mandó a decir que este bozal legal le va a llegar a Sabrina", finalizó el conductor. Sabrina y Luciano se separaron en 2021 y recién en 2025 salió el divorcio. "Estuve casada y me divorcié la semana pasada”, reconocía la conductora desde su programa por América a fines de abril.

Sabrina Rojas reveló cómo se lleva con Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores de Instagram al contar cómo está hoy en día su relación hoy con su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, y la actual novia Griselda Siciliani.

La conductora de Pasó en América (América TV) abrió la cajita de preguntas y respuestas de la red social y una de las consultas apuntó al vínculo que tiene con su ex y la novia.

"¿Cómo es tu relación hoy en día con el padre de tus hijos y con su pareja?", quiso saber un usuario. A lo que la actriz y conductora afirmó: "Bien, estamos en paz".

Sabrina Rojas se separó recientemente de Gabriel Lechuga Liñares, relación que duró muy poco, y reconoció cómo se lleva con su estado actual sentimental.

"No siento soledad, para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es solo no estar en pareja. Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho", remarcó.

