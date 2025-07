Las imágenes de Anita Espasandín con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña: la escandalosa versión

“Esto sucedió el día sábado, para ser precisos, en el shopping Paseo Alcorta. Fue a las 4 y 38 de la tarde. La que está bajando es Anita Espasandín, atrás está Magnolia, y atrás está la niñera que contrata la China Suárez, y también esta Amancio”, agregó el panelista.

Y siguió su relato: “Esto fue cuando estaban saliendo de un comercio de muebles, donde los chicos son chicos y juegan y se subían a un lado y a otro lado. Eso la puso de muy mala onda a Anita Espasandín”.

Ahí, María Belén Ludueña le preguntó sobre cómo se llevan la China Suárez y Anita Espasandín, a lo que Méndez comentó: “Lo consulté y no me respondieron. Y cuando no me responden, el que calla otorga. Evidentemente, entre ellas no está todo bien. Quien lleva a los nenes no es Espasandín, es la niñera".

Cabe recordar que tras el fuerte descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, donde varias veces lo llamó a modo irónico el "papá del año", Anita Espasandín evitó referirse al tema de manera pública y no hizo mención alguna del tema hasta el momento.

Mica Viciconte fue letal con la China Suárez tras su fuerte posteo contra Benjamín Vicuña

Mica Viciconte opinó sin filtros del escándalo del momento en la farándula luego del terrible posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña luego de que el actor decidió quitarle el permiso que tenía para viajar con sus dos hijos al exterior.

“Yo creo que el tema de Wanda, La China, excedió cualquier tipo de límite, como que se fue todo muy al pasto. Y aparte los chicos, los únicos que sufren son los chicos, o sea, los chicos tienen amigos en el colegio, comparten, hay redes, miran, comentan, y para uno de los hijos que esté en esa situación es un espanto, la pasan mal”, subrayó la pareja de Fabián Cubero en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece).

Viciconte fue más allá y cuestionó duramente las decisiones unilaterales que, según ella, pueden perjudicar a los hijos. “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Los nenes si están estudiando en un lugar, no se puede porque vos tenés un novio, agarrar y me voy. No, me parece que hay que también pensar en los chicos".

Y argumentó su postura: "Si los chicos viven acá, bueno, se plantea, se habla, listo, a futuro. Pero no es, me los llevo, me los traigo, porque muchas veces los adultos los toman como rehenes a los chicos y el problema es ese”.

“Solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable”, finalizó sin filtros Mica Viciconte cuestionando los términos utilizados por la China en su descargo contra Benjamín Vicuña.