Mica Viciconte, sin piedad con La China Suárez por su tremendo descargo contra Benjamín Vicuña: "Desagradable"

Viciconte fue más allá y cuestionó duramente las decisiones unilaterales que, según ella, pueden perjudicar a los hijos. “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Los nenes si están estudiando en un lugar, no se puede porque vos tenés un novio, agarrar y me voy. No, me parece que hay que también pensar en los chicos. Si los chicos viven acá, bueno, se plantea, se habla, listo, a futuro. Pero no es, me los llevo, me los traigo, porque muchas veces los adultos los toman como rehenes a los chicos y el problema es ese”, disparó sin filtro.