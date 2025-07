Los tremendos mensajes que recibió la novia de Nico González por su supuesto romance con Sabrina Rojas

Así, toda esta situación no tardó en trasladarse a las redes sociales, y fue Paloma Silberberg -actual pareja de Nico González- quien se llevó la peor parte. Ocurre que diferentes cibernautas criticaron ferozmente al futbolista y se burlaron de la joven en sus propias redes sociales.

“Te metieron los cuernos con Sabrina”, “Por la billetera todo se perdona”, “Salí de ahí amiga”, “Te engañaron con alguien mayor”, “Apurate con el bebé porque te dejan en la calle”, "Largalo que estuvo de joda con Sabrina este fin de semana... un desastre...", "Los jugadores de fútbol son todos iguales", son apenas algunos de los muchísimos mensajes de los usuarios que pueden leerse en una reciente publicación de la joven junto al jugador en uno de los parques de Disney World, en Orlando, Estados Unidos. ¡Tremendo!

IG mensajes a la novia de Nico González por Sabrina Rojas

Sabrina Rojas rompió el silencio tras ser vinculada con el futbolista Nicolás González: “No chapé con nadie”

Después de que Pepe Ochoa compartiera en LAM (América TV) un video donde se la veía charlando muy cerca de Nicolás González, futbolista de la Juventus y de la Selección Argentina, Sabrina Rojas decidió salir a aclarar la situación en Pasó en América, el programa que conduce junto a Augusto Tartúfoli.

“¿Es botinera o no es botinera?”, lanzó entre risas el conductor, mientras Rojas —con una sonrisa pícara— se preparaba para despejar las dudas. “El chico está de novio, chicos, ¡no! Venía en el auto, me explotaba el teléfono y pensé que había pasado algo grave. Siempre me voy a la tragedia: ‘¿Quién salió en pelotas?’”, ironizó.

Sobre la escena viral, explicó con firmeza: “En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo hubiese sido verdad, tal vez me llamo a silencio. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así”.

Y sobre qué pasó realmente, Sabrina detalló: “Charlé con él, fui a un lugar como suelo hacer con amigas, había mucha gente. Me saqué fotos con varios chicos que estaban ahí, entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet, y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Fue una conversación muy tonta”, contó.

Incluso confesó que no sabía quién era González. “Le dije: ‘Vos sos muy joven’. Me sentía como Cris Morena. Y él me dice: ‘¿Vos no sabés quién soy?’ y me cuenta. Le respondí: ‘Mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos’. Y ahí terminó todo. Me fui sola, nadie chapó con nadie”, explicó.

Finalmente, compartió entre risas la reacción de sus hijos. “Al otro día le conté. Fausto me dijo: ‘¿No le pediste una foto?’. Y Esperanza, que es una sabia, me dijo: ‘Si estuviste hablando en un boliche, seguro van a decir que es tu novio’”, señaló.

Contundente y sin vueltas, Sabrina Rojas desmintió así rotundamente los rumores y dejó en claro que no hubo romance ni besos, solo una charla casual entre desconocidos en medio del ruido de un boliche.