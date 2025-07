Luciana Elbusto muy cerca de otro famoso tras el escándalo con Diego Brancatelli: el comprometedor video

"¡Le mandé un audio a Luciana!", invertino Karina Iavícoli al observar el video de Luciana Elbusto con Rodrigo Cascón juntos compartiendo una charla de bar, risas, y luego yéndose juntos.

Cabe recordar que el nombre de la periodista de espectáculos estuvo en el centro de la polémica tras ser vinculada al periodista Brancatelli, relación que luego ella terminó confirmando y hasta fue suspendida en ese entonces del programa en Net Tv donde trabajaba.

"El que me conoce sabe (que no siento decepción). Yo creo que cada uno tiene sus batallas internas, sus situaciones, sus problemas, su forma de manejarse y llevar adelante cada situación que le toca en la vida. Lo único que le diría es que después de todo lo que hice... Él sabe quién soy yo y jamás lo lastimaría", decía la periodista en diálogo con Puro Show (El Trece) sobre su vínculo con Diego Brancatelli.

Por aquel entonces incluso la periodista puso a disposición su teléfono celular el cual fue peritado y trascendieron nombres de otros famosos que le escribían. "Hay de todo: gente del espectáculo, la política, el deporte... Pero no voy a dar nombres, sí por el peso que tienen como figura alguno son más importantes que hasta Diego", le confiaba Luciana Elbusto en exclusiva a PrimciasYa.

Qué dijo Rodrigo Cascón tras ser desvinculado de La Peña de Morfi

Rodrigo Cascón se quedó fuera en este 2025 del programa La peña de Morfi tras nueve años en el ciclo creado por Gerardo Rozín y en charla con Intrusos (América TV) explicó los motivos de su sorpresiva salida.

“Fue como muy de golpe, no lo sabía de entrada. Siempre arreglamos a último momento cada vez que arranca el año para ver presupuesto y todo y tres semanas antes de que iba a salir el programa me llegó la información que este año no esté. La verdad me sorprendió porque no me lo esperaba”, explicó el cocinero sobre su partida del ciclo dominguero de Telefe que conducen Lizy Tagliani y Diego Leuco.

Y remarcó: "La reestructuración del ciclo también afectó a otros integrantes. No sé bien el por qué, más allá de una cuestión de presupuesto, por lo que los chicos de Dos más Uno tampoco van a estar más”, detalló el chef.

“Estoy muy agradecido porque me dieron un montón trabajo, oportunidades y proyectos. Justamente por eso me sorprendió. Después de nueve años trabajando juntos en diciembre nos despedimos como diciendo ‘nos vemos en abril’”, continuó Cascón.

"Se ha dicho de todo. Me han vinculado con Jésica (Cirio), con Carina Zampini, no soy seductor. Había un juego al aire pero no era real. Chichoneo de amistad, era un juego parte del programa", aclaró el cocinero sobre su estado sentimental y los rumores que circularon.