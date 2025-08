Nicolás Cabré reveló la filosa reacción de su hija Rufina ante un compañerito que le habló mal de él

“Hace poco, Rufi me dijo: ‘Un compañerito me dijo tal cosa sobre vos’. Y le pregunté qué le había respondido. Ella me miró y me dijo que le contestó: ‘Yo sé quién es mi papá y jamás haría una cosa así’“, confió orgulloso de su hija.

Y tras relacionar esa situación con la suya propia cuando era chico y hacía sus primeras armas en el mundo del espectáculo, al recordar: “Mis papás sabían quién era yo. Las buenas y las malas. Y no necesitaban leer ni ver nada", aseguró que "Rufi, hoy, tiene la misma claridad".

"Hoy me doy cuenta de que Rufi sabe quién soy. Y si antes no tenía necesidad de salir a hablar, ahora menos. Me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son", concluyó firme y sereno.

Nicolás Cabré y Rufina Cabré

El emotivo mensaje de Nicolás Cabré a su hija Rufina por su cumpleaños: la reacción de la China Suárez

El 18 de julio es una fecha muy especial para la China Suárez y Nicolás Cabré. Ese día, en 2013, nació Rufina, la única hija de la pareja, que tiempo después se separaría.

Así, para celebrar sus 12 años, días pasados el actor compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos de su hija desde pequeña y del íntimo festejo familiar que incluyó una torta con el número 12.

"Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz... Y así, todos los días de tu vida me enseñás cosas nuevas. Todos los días trato de ser un mejor papá para acompañar tu crecimiento", escribió Cabré en su publicación.

Visiblemente emocionado, agregó: "Sos la nena más buena, dulce y linda del mundo. Me llenás de orgullo y sonrío escribiéndote esto, porque de verdad, desde hace 12 años, soy el papá más afortunado por tenerte a vos como hija". Y concluyó deseándole: "Feliz cumple, hermosa mía. Te deseo lo mejor de lo mejor. Soñá alto, soñá bien alto porque te merecés todo y mucho más. Te amo".

La publicación rápidamente se llenó de likes y mensajes, y uno de los que más llamó la atención fue el de la propia China Suárez, quien le dio "me gusta". Además, Rocío Pardo, actual pareja del actor, comentó con tres emojis de carita con ojos de corazón.

El saludo llegó luego de una reciente controversia entre los ex, cuando había trascendido que Cabré habría revocado el permiso para que la actriz viajara al exterior con su hija antes de su partida a Turquía para acompañar a Mauro Icardi, algo que finalmente no sólo no ocurrió sino que por estas horas se confirmó que la pre adolescente se quedará viviendo en Estambul, donde el 8 de agosto próximo estaría comenzando la escuela allá.