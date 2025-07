Filtran fotos íntimas de Santiago del Azar, "el cocinero hot", tras la polémica separación de Melody Luz

Así las cosas, la situación entre Melody y Santiago sigue dando que hablar y ahora se filtraron fotos íntimas del cocinero. El material llegó a la redacción de PrimiciasYa y causa impacto ya que se da en el contexto de la polémica separación, y se dispara todo tipo de especulaciones sobre quién podria haber filtrado las fotos.

Santiago del Azar foto hot

Cabe destacar que, cuando eran novios, Melody y Santiago se mostraban muy fogosos desde sus redes. Es más, ella blanqueó en su momento su noviazgo con él con una foto hot del cocinero.

“Es relindo tener a tu bebé en brazos recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. ME CANSÉ“, comenzó escribiendo dando a entender que el papá de su hija le habría sido infiel.

Santiago del Azar

Y señalaba: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. FIN”. Ahora, ellos no se pueden ni ver y estas fotos íntimas abre una nueva polémica: ¿quién las filtró?.

Santiago del Azar

Qué dijo Santiago del Azar tras la separación de Melody Luz

El jueves 26 de junio, Melody Luz y Álex Caniggia sorprendieron al publicar una imagen familiar junto a su hija Venezia. El posteo despertó especulaciones, ya que luego ella confirmó su separación del chef Santiago del Azar y ahora se dio a conocer el fuerte motivo.

Durante las últimas semanas, la bailarina habló públicamente sobre lo mal que la pasó durante su relación con el mediático hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, pero todo parece haber vuelto atrás en el tiempo para ambos.

El panelista de LAM (América TV) Pepe Ochoa reveló después los escandalosos motivos de la separación de Melody Luz y Santiago del Azar.

"Oficialmente Melody Luz y Santiago se separaron. Fue un escándalo total. Melody estaba en su departamento con Alex Caniggia y Santiago, que vive en el mismo complejo, vio una situación rara y se acercó a la puerta de donde vive Melody", comenzó contando.

"Le empezó a tocar el timbre, le dijo 'salí porque estás con Alex'. Cuando Melody abrió la puerta, Santiago estaba en un ataque totalmente de histeria. Le dijo 'me hiciste lo mismo, Alex, vení'. Lo incitó a Alex a pelear. No se llegaron a ir a las manos, pero se complicó todo", detalló Pepe.

Y sumó: "Melody Luz lo sacó a Santiago del departamento, terminó durmiendo con Alex Caniggia. Y hoy a la mañana la bailarina volvió a su departamento, le tocó el timbre a Santiago y lo dejó. Del Azar está desesperado por volver, pero Melody le dijo 'si vos estás violentando a mi ex, también me estás violentando a mí y a mi hija', y le cortó la relación".

PrimiciasYa se contactó en ese momento con Santiago del Azar para saber qué fue lo que sucedió y señaló que no la está pasando bien. "Yo no me violenté, no es así. Sí me enojé por algo que pasó y el que se enoja pierde. Pero jamás lo invité a pelear a Alex, no haría eso nunca. Estoy mal, me duele mucho esto", dijo.

Luego remarcó: "Vi algo que no me gustó y lo expresé como me salió. Yo me enamoré de ella y de su hija, y fue muy linda la relación con ellas".

Y dejó en claro otra vez: "No soy una persona violenta, no soy agresivo. Pero soy una persona impulsiva y a veces eso me lleva a lugares que no están tan buenos. Todos tenemos nuestro lado de luz y nuestro lado gris. Mi lado gris creo yo es esa impulsividad y a veces unas inseguridades que hacen que la cabeza te hagan pensar cualquier cosa".

Sobre cómo fue el episodio donde él se terminó pelando con Melody, detalló: "Ellos se iban a reunir en la casa de él y yo le pregunté bien 'de qué iban hablar' y le dije que vinieran para su casa. Y ella creía que lo hacía para controlarla y nada que ver, yo no controlo a nadie. Yo fui a llevar a mi hija a baile, volví y ellos estaban reunidos. Le mandé un mensaje y no me respondió, y yo me perseguí. Pensé que la perdía".

"Siempre tuve ese miedo y ese fantasma de Alex atrás. Yo me enamoré mucho y ella me dio mucho amor. Pensé que íbamos a durar bastante tiempo. Cuando la llamo y no me responde, salgo con el perro a pasear y pasé por la casa de él, vi por la ventana algo que no me gustó. Sí le toqué timbre dos veces y bajó ella, le dije que no me gustaba lo que había visto. No debería haber ido porque la alejé. Yo no grité ni hablé con Alex, solamente hablé con ella. Después ella vino a mí casa para hablar y le dije que había visto algo que no me gustó. Le pedí disculpas, le dije que no debí haber pasado por donde estaban ellos. A veces por amor uno se equivoca y hace cosas que no van. Ella se terminó alejando y yo no quería eso", cerró Santiago del Azar.