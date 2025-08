Picante análisis de Natalie Weber: qué posee Wanda Nara que nunca tendrá la China Suárez

"Si MasterChef tenés que estar parado ahí y decir pase el que sigue", le dijo Waldo. Y Natalie siguió firme en su postura: "Y tirar alguna que otra boludez, que te haga reír, garpa en esos programas y ese carisma para mí la China no lo tiene".

"En la tele nadie tiene nada asegurado", señaló Sabrina Rojas ante los trascendidos de cortocircuitos entre el canal de las pelotas y Wanda Nara.

En tanto, la China Suárez continúa planeando su vida al lado del futbolista Mauro Icardi en Turquía y se mudarán a una casa más grande de donde están y su hija mayor Rufina comenzará el colegio allí en los próximos días.

"Había rumores pero ahora tengo la confirmación: Rufina Cabré empieza el colegio en Turquía el 8 de agosto, doble escaloridad bilingue, turco e inglés. Totalmente asentada con su madre y la pareja", precisó Karina Iavícoli en Intrusos.

Flor de la V hizo la crítica más dura a Wanda Nara: "Yo me pregunto...."

Flor de la V se refirió al tema del momento en la farándula entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi en el programa Sálvese quien pueda (América TV) y puso el foco en la empresaria, sus viajes y la maternidad.

"Bueno, se habló mucho de esta nota, se habló mucho de la ida de Marley a Turquía. Decían que sí, que la hacen, que no la hacen. Y ahora la hicieron. Entonces creo que esto lo que va a despertar varias preguntas: qué pasa con Wanda, ¿le va a decir algo? Igual me parece que lo que pase en la televisión... Quién puede cuestionar una de las notas más buscadas. Ahora vamos a querer saber qué dijo, de qué habló. Un Mauro que creo que por primera vez va a dar una entrevista sin Wanda Nara. Lo más atractivo es que habla con otra gestión", expresó la conductora de Los profesionales de siempre, analizando el impacto mediático de la nota.

Ahí, el cronista Rodrigo Bar le recordó una declaración anterior: "En su momento dijiste que Wanda te parecía mala madre". A lo que la Flor de la V aclaró su postura: "No dije que era mala madre. Yo me pregunto ¿qué pasó en estas vacaciones de invierno que estaba de viaje y sus hijas acá?".

Y agregó en esa línea: "Yo creo que las madres tenemos derecho a tomarnos vacaciones, sí, todas, pero en el contexto que están viviendo estas nenas después de lo que sucedió el otro día con el tema de esas nueve horas y lo que están sufriendo. ¿Irte?No sé, son preguntas que me hago, no digo que sea buena o mala madre. Pero sí me llama la atención".