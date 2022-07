Se define el futuro de Mirtha Legrand a la TV: ¿vuelve a América?

image.png

En las últimas horas trascendió que en El Trece no lograron retener a la estrella. "Adrián Suar me decepcionó. Me había dicho que iba a hacer todo lo posible arreglarlo y finalmente no se dio", explicó la conductora en una nota con Intrusos.

Pese al fallido acuerdo con el canal de Constitución, Mirtha mantiene su deseo de volver a la TV sigue más vigente que nunca y está cada vez más cerca de concretarlo.

Según pudo saber Primicias Ya, la Chiqui podría desembarcar en América TV. De hecho, la propia estrella reconoció que es una posibilidad concreta.

"Sí, me gustaría volver a América TV. Siempre fueron muy cariñosos conmigo", manifestó Mirtha cuando le consultaron por la idea de hacer sus almuerzos en el canal que fue su casa por más de 10 años.

Su nieto, Nacho Viale, directivo de Story Lab, la productora del programa, mantuvo una reunión con la gerente de programación de América TV, Fernanda Merdeni, según confirmaron a Primicias Ya.

En ese encuentro, Viale y Merdeni hablaron una propuesta artística para Mirtha y Juana Viale. Ahora, la decisión final está en mano de ellas.

El comunicado de Story Lab sobre el futuro de Mirtha Legrand en la TV

Mirtha Legrand espera con ansias regresar a la televisión con sus clásicos almuerzos.

Su nieto, Nacho Viale, estaba en negociaciones con El Trece para definir la vuelta de su abuela a la pantalla chica.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció un comunicado de Story Lab, la productora de Nacho, donde informan que Mirtha está en "libertad" para concretar su regreso con otra señal

Story Lab, la productora de Nacho Viale, emitió un comunicado, donde hablan sobre el futuro de Mirtha Legrand en la TV.

"Les informamos que, luego de haber entregado la última propuesta, el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado 'derecho de preferencia' en beneficio de El Trece, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de arduas negociaciones", dice dicho documento.

"La productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand", remarcan.