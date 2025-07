Se desató una interna feroz en el programa de Verónica Lozano y todos apuntan a la misma persona

“El próximo viernes 25 la señora Lozano se va de vacaciones”, anunció la conductora de América TV, y agregó: “¿Quién la reemplaza? ¡Sol Pérez! Que se fue al noticiero, pero los reemplazos siempre generan alguna suspicacia y no gustó mucho que hayan tomado esa decisión, porque si bien ella trabajó en el programa ya no está, y al equipo le hubiera gustado que saliera de alguno de los que hacen la diaria”. En su análisis, Tauro remarcó que “estas cosas pasan. Pero lo que pasa es que después los panelistas, en cámara, no lo dicen”.