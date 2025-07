El crudo testimonio del hermano de Locomotora Oliveras sobre cómo fueron las horas antes del ACV

"El médico me llamó aparte y me dijo que había que esperar 72 horas, un período ventana. Me dijeron que iba a estar todo bien. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía. Ahora hay que esperar. Está estable, no está peor", explicó sobre la intervención quirúrgica que recibió el miércoles.

"Está con asistencia mecánica y, después de 10 días, se la van a retirar. Si mejora, se la irán sacando de a poco, evaluando si reacciona. Mi hermana es muy fuerte", explicó Jesús, sobre el día a día del estado de salud.

"Después de una operación tan grande, debe ser inducida a un coma por unos días. Le retiraron una parte del cráneo para liberar presión. El médico me dijo: día a día, hora a hora. No sabíamos que era hipertensa. Trabajé con ella muchos años, estábamos rodeados de médicos, pero no lo sabíamos".

Cuál fue el mensaje premonitorio de Locomotora Oliveras antes de sufrir un ACV

El estado de salud de Locomotora Oliveras sigue siendo delicado y su evolución se monitorea constantemente. Aunque permanece estable, su cuadro es crítico y requiere cuidados intensivos. En medio de esta situación, comenzó a circular un audio suyo que conmovió a todos: una reflexión profunda sobre la importancia de vivir el presente y valorar cada instante.

La ex boxeadora sufrió un ACV isquémico hace una semana y fue trasladada de urgencia a un hospital. El 16 de julio debió ser operada de urgencia debido a un cuadro grave, y desde entonces su recuperación es evaluada día a día por el equipo médico.

Además de destacarse por su impresionante carrera en el boxeo, Locomotora Oliveras también se había convertido en una figura muy activa en redes sociales. Desde allí, inspiraba a miles de personas con un mensaje claro: vivir intensamente, valorar el presente y entender que el bienestar no se mide en dinero. Como entrenadora y motivadora, compartía a diario reflexiones y frases cargadas de energía y vitalidad.

Antes de sufrir el ACV, grabó un audio que hoy, en medio de su delicado estado de salud, se volvió viral. En ese mensaje, expresa con fuerza su filosofía de vida, haciendo foco en la importancia de no postergar la felicidad y de disfrutar cada instante, sin dar nada por sentado.

"¿Qué sentido tiene la vida si no estás disfrutando el momento? Esto, lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo vas a pensar en el futuro, si capaz que esta noche te vas en un sueño? Puede pasar. La gente no lo tiene presente: te podés morir en un rato. Hay una balacera, pum, te dan un tiro. Te choca un auto o te morís en un sueño, como le pasó a mi papá. Entonces, disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te está hablando al corazón", comienza diciendo.

En otro tramo, la ex boxeadora pone el foco en lo verdaderamente importante, dejando en claro que la riqueza no garantiza plenitud ni felicidad: "Hay gente que, en este mismo momento, se está muriendo en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Vos estás sano, estás vivo, estás bien. Y la gente no valora nada. Piensan que lo más importante es la plata, y qué equivocados que están: la plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para nada. La plata no te la ponen en el cajón, ni el mejor reloj, ni el anillo, ni la ropa".

Finalmente, su reflexión se vuelve aún más potente, casi como una despedida anticipada: "Entonces, disfrutá el momento, el día a día. Mañana quizás no estés. Hoy estás, mañana tal vez no. Disfrutá lo que estás haciendo ahora. Estás respirando, escuchando la voz de alguien; podés respirar, podés escuchar, ver, sentir. Tenés un corazón que late, y cuando deja de latir... chau. Disfrutá el día, pero sobre todo, disfrutá la vida".