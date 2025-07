Magia negra y brujería: la escalofriante historia de Graciela Alfano que Susana Giménez sacó a la luz

En diálogo con LAM (América TV), la diva de los teléfonos explotó contra la ex vedette. "Me cansé de esta mina.... ya me hizo tantas cosas... brujerías, inmundicias, como las que hace siempre. Que no hable más de mí. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías, y no lo logró... ni lo va a lograr. ¡No tiene talento!", expresó.