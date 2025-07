La picante pregunta de Moria Casán que sacó a Mirtha Legrand tras varios años sin ir a su programa

Ahí Mirtha Legrand respondió con seguridad: ”Sí, por supuesto". Y Moria retrucó: “¿Y a quién elegiste primero?“. Ante las risas de todos, la conductora comentó a pura carcajada: "¡Qué pesada!" y luego siguió conversando con Novaresio y Iúdica, dándoles la bienvenida al programa.

Cabe recordar que hace unos días Mirtha Legrand y Moria Casán se mostraron juntas en la función especial con famosos del Circo Rodas donde se sentaron juntas y ahí comenzó a tomar más fuerza el rumor de que la actriz volvería a su programa luego de mucho tiempo.

En el programa A la tarde (América Tv), Luis Ventura adelantaba sobre el reencuentro televisivo de las divas: "Tengo una versión que descomprime un poco lo que se dijo y fue público. Moria afirmó que lo que la distingue es haber honrado su carrera y que del primer espectáculo hasta hoy, fue a todos. Me invitaron y tengo que ir, el sábado voy a estar sentada con ella".

Y Luis Bremer agregó sobre los conflictos recientes que tuvieron: "Nuestros colegas le preguntaron por la polémica de Ricardo Darín y las empanadas. Ella respondió: '¿Para qué vas a la mesa de Mirtha si después te hatean en las redes?. Pero antes de eso, hubo una ausencia en el programa de Juana; la invitaron y Moria dijo: 'Si creen que los divierto, que inviten a un payaso'".

La filosa frase de Moria Casán y el por qué no va al programa de Mirtha Legrand

Moria Casán lanzó una picante frase sobre Mirtha Legrand tras varios años sin ir a su programa de televisión y Pepe Ochoa reveló el trasfondo de su negativa a sentarse en la mesa de El Trece.

El cronista Santiago Riva Roy le consultó a la One si seguía con la idea de no ir a la mesa de la legendaria conductora y ella contestó: "No, eso es un chiste que hago. Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí y, como ella a mí no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”.

A lo que Pepe Ochoa opinó en El ejército de LAM (Bondi): "Hace rato viene este cruce con Mirtha, este ida y vuelta. Lo que Moria dice, lo mismo que pasó con Susana(Giménez) en su momento, está pasando ahora con Mirtha. Yo voy, abro, hago el show, te digo, te cuento, voy, te presto, hablo de mis exs, hablo de mi vida, hablo de mi hija, y vos no me devolvés nada".

"Se siente usada. Siente tanto Susana como Mirtha, esto lo ha dicho ella en sus notas, mucha ingratitud con respecto al tema de ir a verla a ella al teatro. Moria, la última que fue a lo de Mirtha, cuando salió y terminó fue bastante ácida porque dijo 'para mí estos ciclos se cumplieron'", siguió.

Y cerró: "No sé si Mirtha cuando fue a Mar del Plata fue a ver Brujas. Tal vez es lo que Moria quiere. Que si ella va y se presta a la mesa, que cuando ella haga una obra, aparezcan Susana y Mirtha para engalanar la obra".