Se supo la verdadera razón por la cual Flor Vigna se sintió traicionada por Flor Jazmín

“Flor no estaba celosa, Flor sintió traición porque eran amigas. De hecho, ella fue la que se la presentó a Nico Occhiato”, reveló en LAM (América) la amiga y ex coach de Vigna, Damasia Ochoa.

“Flor Vigna conoce a Flor Jazmín por las redes, empiezan a hacer trabajo juntas y la rompen. Se la presenta a Nico Occhiato, tiempo después cuando lo convocan al Bailando Nico la lleva. Entonces es como que Flor sintió cierta traición porque fue como: sos mi amiga, nos viste que estábamos juntos, y empezó a surgir esa historia", amplió.

Y sumó: “Flor le hizo mucho entre en las redes, la potenció. Empezaba a crecer y fue una oportunidad trampolín, no era lindo que estén armando previa con la relación, Flor sentía como que le están viendo la cara".

La jugada confesión de Nico Occhiato tras blanquear su romance con Flor Jazmín: ¿palito para Flor Vigna?

Desde que fueron compañeros en Bailando 2019, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enfrentan rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad.

Y a pesar de que se mostraban cómplices en las redes sociales y al aire en Luzu Tv, ambos negaban el romance hasta que este martes que hubo confirmación en vivo.

"Se fue dando no...", dijo Nico Occhiato mirando cómplice a Flor. "Como quien no quiere la cosa y de repente...", añadió la bailarina. Y él comentó: "Después de tantos años, somos nosotros y acá estamos".

"Siempre laburamos en proyectos que demandan mucho tiempo", precisó Flor. Y Nico reveló cómplice: "Ayer lo charlábamos mientras tomábamos mate". Y hasta se dieron un beso."Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije", fue la jugada confesión de Nico.

Lo cierto es que la reacción de los fans no tardó en llegar desde las redes sociales y llegaron los comentarios y memes al escucharlos blanquear el romance después de tanto silencio. "Occhiamin es real", explotaron de felicidad los oyentes de los dos.