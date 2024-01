El llamativo posteo de Flor Vigna tras la confirmación del romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín

Por su parte, al mismo tiempo Flor Vigna se mostró más enamorada que nunca junto a Luciano Castro mientras disfrutan de su estadía en la ciudad de Mar del Plata.

Desde allí, compartió un video de los dos en una gran pileta y deslizó: "No podes ser así de hermoso, acabas de hacer 52 largos y estas así, hermoso". Luego, el actor la grabó a Flor tirándose al agua y al final de la historia expresó: "Te amo, amor".

Embed

La jugada confesión de Nico Occhiato tras blanquear su romance con Flor Jazmín: ¿palito para Flor Vigna?

Desde que fueron compañeros en Bailando 2019, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enfrentan rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad.

Y a pesar de que se mostraban cómplices en las redes sociales y al aire en Luzu Tv, ambos negaban el romance hasta que este martes que hubo confirmación en vivo.

"Se fue dando no...", dijo Nico Occhiato mirando cómplice a Flor. "Como quien no quiere la cosa y de repente...", añadió la bailarina. Y él comentó: "Después de tantos años, somos nosotros y acá estamos".

"Siempre laburamos en proyectos que demandan mucho tiempo", precisó Flor. Y Nico reveló cómplice: "Ayer lo charlábamos mientras tomábamos mate". Y hasta se dieron un beso. "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije", fue la jugada confesión de Nico.

Lo cierto es que la reacción de los fans no tardó en llegar desde las redes sociales y llegaron los comentarios y memes al escucharlos blanquear el romance después de tanto silencio. "Occhiamin es real", explotaron de felicidad los oyentes de los dos.