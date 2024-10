Silvia Fernández Barrio reveló lo que nunca se supo de la boda de Susana Giménez y Roviralta: "Tan hijo de..."

"Mirá con quién se casó Susana. Estábamos haciendo estas notas del casamiento y le digo a Susana que tengo que hacerlo Huber también. Estábamos en la mesa del comedor y me dice 'olvidate, Huber no va a hablar'", comenzó relatando Fernández Barrio.

Embed

Al tiempo que continuó su relato recordando que cuando llega Huberto, ella igualmente le pidió la nota, mientras remarcó que lo estaba conociendo en ese momento. Éste aceptó y la diva la felicitó por lograr que hablase.

De esta manera los novios se sentaron de un lado de la mesa, mientras que la periodista lo hizo frente a ellos, del otro lado de la mesa. "Empiezo a hacer la nota y siento que una pierna sube por mi pierna (haciendo el gesto tocándose la suya), y dije no puede ser tan hijo de tal por cual", recordó todavía atónita frente a la actitud de Roviralta con su mujer a pocos centímetros.

"Yo seguí haciendo la nota, me fui, no lo conté nunca. Esta es la primera vez que lo cuento [...] Yo no lo podía creer", confió Fernández Barrio.

Y por último, remató la anécdota relatando que se lo encontró a Roviralta años más tarde, cuando ya se había separado de Susana, en El Cielo y éste le recordó, sin prurito alguno: "Vos y yo tenemos algo pendiente".

Silvia Fernández Barrio y Héctor Maugeri - captura.jpg

El comentario de Silvia Fernández Barrio que generó gran repudio en las redes sociales

Allá por 2022, Silvia Fernández Barrio fue protagonista de un picante momento en el programa Momento D, que se emitía por El Trece y era conducido por Fabián Doman. En medio de una entrevista la periodista hizo una pregunta, que según algunas personas del piso y usuarios de las redes, señalaron como fuera de lugar.

La producción envió a un cronista a cubrir a un grupo que intentaba tomar un terreno en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Moreno. El grupo estaba conformado por una familia con varios hijos, es por eso que Silvia le pidió a la movilera que le preguntara a la mujer por qué tenía más hijos si no tenía recursos.

“Le podés preguntar a la señora que tiene no sé si 8 o 9 hijos por qué tuvo tanto chicos sabiendo su condición de poder mantenerlos”, fue la pregunta que arrojó la periodista. Generando revuelo en el piso, Doman le dijo que no podía hacer una pregunta de este estilo pero Cinthia Fernández salió a defenderla.

“No está mal preguntar eso porqué sino nos hacemos los protocolares”, señaló la bailarina. Luego Fernández Barrio añadió: “Se lo digo con todo el amor del mundo”, con la intención de calmar las aguas en el estudio.

Silvia Fernández Barrios

“Pero no puede ser que los ricos tengan hijos y los pobres no”, fue el comentario de Doman que desató más polémica. “Pero qué tiene que ver eso. Mi decisión de tener un hijo tuvo que ver con qué le podía dar yo, educación, un futuro”, respondió Silvia de manera filosa.

Los usuarios de Twitter no tardaron en responder a los dichos de Fernández Barrio, mostrando su indignación con sus dichos. “Silvia Fernández Barrio devenida en panelista y la ignorante es Cinthia Fernández, moderadas por Doman... Qué esperan??? Que asco me dan”, fue uno de los mensajes.

“Mientras la miserable de Silvia Fernández Barrio humillaba a una mamá pobre por tener hijos, Gabriel Schultz se le plantó al aire y la destrozó en vivo”, es otro comentario. “Desde la comodidad de su estudio, quiere preguntarle a una mujer en Moreno por qué tuvo tantos hijos si no los puede mantener. Gente que resta”.