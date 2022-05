Tenso cruce entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio: "¡Pará!"

Embed

“No es tan fácil seguir a una persona que es grande”, manifestó la periodista hasta que irrumpió Cinthia Fernández. “Pero sabés como mamá y papá como se lo saco”, sostuvo. Lo que motivó la reacción de Fernández Barrio: “¡Esperá un segundo, por favor te lo pido!”, le dijo con un gesto con sus manos.

Y ahí Cinthia explotó: “Weh, weh, weh, no fue mi intención. Interrumpís siempre y nadie te dice nada. ¡Pará! No es la manera de decirlo, no es la manera de decirlo. Y yo no estoy jodiendo”. Y luego Doman intervino con su opinión para calmar los ánimos.

cinthia fernandez 1.jpg

Trasladaron a Felipe Pettinato a una clínica psiquiátrica

Felipe Pettinato fue trasladado el jueves a una clínica psiquiátrica tras permanecer tres días internado en la clínica Zabala. En la noche del lunes se desató un incendio en el departamento que habitaba el hijo de Roberto Pettinato, en el barrio porteño de Belgrano, que terminó con un muerto, Melchor Rodrigo, un neurólogo de 44 años amigo del joven.

Tras el siniestro, Felipe fue trasladado al Hospital Pirovano, donde le realizaron las primeras curaciones, y luego a la clínica Zabala. Según trascendió, el hijo del ex Sumo habría sufrido un brote psicótico en su departamento, en medio del incendio. Una amiga de Felipe contó que tomaba mediación psiquiátrica porque tenía problemas para dormir.