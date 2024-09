Silvina Escudero confesó sus sentimientos por Matías Alé a 17 años de su separación: "Una relación muy..."

Embed

Claro que la cosa no quedó allí, porque minutos después el conductor ahondó en lo quedó del vínculo de la expareja y preguntó si volvieron a trabajar juntos en algún momento luego de su paso conjunto por aquel Bailando, incluso con Graciela Alfano -ex de Matías- en el jurado. “Yo creo que sí, pero [en] los años cercanos en eventos o en shows. No hicimos temporadas”, confió entonces Silvina.

Así, con total honestidad, Escudero aseguró que volver a compartir un espacio laboral con él no le genera nada mientras dejó en claro: "Lo digo bien y con respeto porque no tengo ningún vínculo”.

“Pasaron muchísimos años realmente y no fue una relación… no fue el amor de mi vida, ni mucho menos. Fue una relación muy tóxica y con mucha mediatez, pero no con tanta profundidad”, argumentó entonces la morocha y concluyó revelando que “es más lo que generó en la gente que lo que generó en mi corazón”, así como recalcó que hoy "está todo bien y me alegro de que esté bien. Todo desde el lugar del respeto”.

El comentario picante de Silvina Escudero al opinar sobre el compromiso de Matías Alé y su joven novia

En la entrega de los Premios Martín Fierro Federal en junio pasado, Matías Alé se impuso en la terna Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que condujo en la televisión de Villa Carlos Paz. Al subir a recibir su reconocimiento, el conductor y humorista aprovechó para comprometerse con su novia, Martina Vignolo.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Silvina Escudero opinó sobre el matrimonio entre el cómico, con quien tuvo una relación años atrás, y su joven pareja. La morocha aclaró que, en otros medios, dieron a entender que ella cuestionaba la diferencia de edad, algo que ella no considera relevante.

“Sacaron de contexto palabras que dije, yo fui cero picante. Para mí no importa la diferencia de edad, lo importante es ser feliz”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Silvina advirtió que, después de años contando todo en los medios, aprendió a resguardar ciertos momentos personales. “Lo único que hice como apreciación es que, en lo personal, aprendí mucho y hoy no expongo de esa manera tanta intimidad. A mí me fue mal haciéndolo...pero esa fue mi experiencia, cada uno que haga lo que quiera”.

En el cierre de la entrevista, a la morocha le preguntaron si cree que Matías está reviviendo lo que fue su historia de amor con Graciela Alfano, que estuvo marcada por la diferencia de edad, y fue tajante. "Él lo dijo. ‘Estoy dándole a ella lo que Graciela me dio a mí’ y bueno, besote, cada pareja en su vida, todo bien”, sentenció.