Silvina Escudero habló del mal momento que pasó con su marido y por qué siguen juntos

Lo cierto es que la bailarina reconoció que pasó por momentos de crisis con su marido en el pasado pero que pudieron salir adelante y que eso les sirvió para construir una relación más sólida.

silvina escudero federico 2.jpg

“Fede y yo tuvimos un impasse y la verdad que somos una pareja que hablamos un montón de volver a elegirnos y por qué. Nos casamos para siempre pero, en realidad, hasta que sigamos eligiéndonos y pongamos todo en nuestra relación”, indicó Silvina Escudero en diálogo con revista Paparazzi.

Y remarcó sobre esos momentos de crisis que lograron atravesar: “Nos pasó justo en la pandemia que nos separamos un montón de meses nosotros y volvimos a elegirnos. Una pareja es elegirse todos los días de nuevo, cada día”.

“En estos 7 años y medio hemos tenido un montón de crisis pero lo sigo eligiendo como la persona con quien quiero compartir mi vida”, precisó Silvina Escudero sobre su vínculo con Federico, quien siempre mantuvo un perfil bajo alejado de los medios.

silvina escudero federico.jpg

Silvina Escudero rompió en llanto al hablar del embarazo que perdió: "Es un duelo muy personal"

La bailarina Silvina Escudero estuvo como invitada este domingo al programa de Mirtha Legrand y rompió en llanto al hablar de la pérdida de un embarazo de 14 semanas.

“Con mi marido estamos hace cinco años y medio o más en la búsqueda, hay personas a las que le es fácil y a otras que no”, comenzó expresando Escudero.

Y aseguró: “Me costó un montón, estuve muy triste y vuelvo a esto de ser positivo. Yo soy una mujer muy positiva, muy enérgica y de salir para adelante, pero bueno, me pegó muy mal y la pasé muy mal. Mi marido también”.

Más adelante, la conductora le preguntó por su edad, y luego de que Silvina dijera que tiene 40 años, sostuvo: “Hay mujeres o parejas que están años. La verdad es que desde que esto se hizo público mi Instagram ha explotado de mensajes de parejas, tanto mujeres como hombres, que han atravesado esa situación tan dolorosa, ese duelo que es tan silencioso, tan personal y solitario”.

“Es un tema del que no se habla porque nadie lo quiere contar y por lo general la mujer se guarda, se encierra a transitar sus cambios corporales y su duelo en la intimidad”, agregó.

“Por muchos meses fue algo de lo que no podía hablar porque era un mar de lágrimas. Las historias que me comparten son súper dolorosas, de años y décadas de tratamientos y de búsqueda”, reveló.

Luego, Escudero se quebró y destacó: "A pesar de todo lo que me ha sucedido soy una agradecida de la vida que tengo y sigo luchando por mis sueños. Me conmueve porque estoy muy sensible todavía”.

“Igual me honra hablarlo porque me honra mi embarazo y mi bebé. Teníamos un nombre y lo nombro mucho con mi marido y mis amigos, constantemente”, confesó.

Y cerró conmovida: “Abrazo a todas las parejas que están atravesando eso, me parece que si uno no lo atraviesa no sabe lo difícil que es. Nadie habla de eso, pero es un duelo muy personal, es la vida que me tocó”.