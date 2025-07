Sofía Gonet se fue de Argentina tras separarse de Homero Pettinato: con quién se reencontró

sofia gonet se separo de homero pettinato y viajo a miami

Ya llegada a Estados Unidos, la Reini compartió imágenes del lujoso hotel donde se hospeda y cómo fue el esperado reencuentro con su gran amiga tras mucho tiempo sin verse.

"Mi nueva casa por un tiempo. En un rato me voy a reencontrar con una amiga de toda la vida que no veo hace años y está acá!", comentó la influencer.

"Primera noche acá, soy muy feliz", agregó Sofía Gonet en otras postales con emojis de emoción donde mostró la cena que tuvo con su amiga del colegio Delfina Gómez.

"Tengo un reencuentro esta noche con una amiga de toda la vida. Está acá hace bastante y no la veo hace años, así que cuando supe que venía acá le escribí. Vamos a pasar un par de días juntas y hacer planes. Estoy muy entusiasmada con verla, no la veo hace mucho", explicaba expectante la Reini mientras se preparaba para ver a su amiga.

Homero Pettinato habló del abrupto final de su programa en El Trece: "Olvidable"

El Trece tomó una drástica y rápida decision con el ciclo Reacción en cadena tras apenas dos semanas al aire y Homero Pettinato, conductor del ciclo, se refirió a este tema y contó los motivos por que se levantó su programa.

“Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor, pero a veces no encajás, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien”, dijo el conductor en diálogo con Intrusos (América Tv).

“Yo tengo un gen muy vago adentro, la gente no me cree porque me la paso trabajando, pero cuando me dicen que voy a laburar menos un poco de alegría me da”, agregó con algo de humor.

Y con cierto tono de autocrítica sobre el poco tiempo que duró el ciclo en pantalla comentó: “A veces son malas noticias si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas de aire, es totalmente olvidable".

"Creo que debe tener que ver conmigo, es lo que te digo, no sé si era mi tipo de formato o algo que encaja mucho conmigo, simplemente le creí a la persona que me seleccionó para hacerlo y lo intenté”, reconoció Homero Pettinato ante la rápida acción de El Trece de sacar el programa.

En ese momento, ante los rumores de fuerte crisis con Sofía Gonet, el hijo de Roberto Pettinato se tomó a broma los trascendidos: “Con la Reini está todo bien, ¿hubo rumores de crisis? Yo no sabía nada. El hombre puede estar en crisis con su pareja y no estar enterado. Espero que no se levante la relación como levantaron el programa, en esto hay más compromiso”.