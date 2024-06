Sofía Jujuy Jiménez reveló que está conociendo a alguien y dio detalles de su misteriosa relación

"No es famoso, pero tampoco lo vamos a hacer famoso ahora porque a mí ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y de repente, se le suben los humos", agregó entre risas.

Sofia Jujuy Nueva York

De esta forma, la modelo decidió mantener oculta la identidad de su pareja por el momento y explicó: “No quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? A mí me pasó que estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que todas las otras velitas las dejé ahí".

Sin embargo, sí se animó a dar detalles de su personalidad y que fue lo que le atrajo de él. “El pibe es inteligente, me gusta que puedo charlar de todo. Emocionalmente, el pibe expresa lo que siente, transmite, comunica. Y a mí me gusta eso, poder hablar las cosas", enumeró.

"Es administrador de empresas y tiene su propia marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título”, finalizó.

Embed

El peligroso episodio que vivió Sofía Jujuy Jiménez en México: "Estoy en shock"

La modelo Sofia Jujuy Jiménez se fue de vacaciones a las playas México y expuso en sus redes sociales una peligrosa situación que vivió con el chofer de un servicio de autos.

A través de sus historias de Instagram, Jujuy compartió la captura de un chat con el conductor donde el mismo le mandaba un desubicado mensaje sobre las formas de pago del viaje que había realizo con su hermana y su prima.

En la conversación, la modelo le preguntaba el precio del servicio y se puede ver que el hombre le responde: “Yo quiero que me pagues de otra forma, ¿tu puedes?”. Acto seguido, Sofia le preguntó a qué se refería y él deslizó: “Digo que si puedes pagar con una noche de pasión”.

Sofia Jujuy Jiménez acoso en México

Minutos más tarde, ella realizó un descargo a través de un video y expresó: "¿Pueden creer? Es peligrosísimo, un horror. Desubicadísimo total. ¿Qué le pasa? Imagínense si iba yo sola o mi prima o mi hermana sola y te agarra este loco, desubicado".

"Encima habíamos sentido que era buena onda, por eso le pedimos el celular. A todo esto, fue mandado por la persona que yo contraté para hacer surf, que no tiene nada que ver porque qué se iba a imaginar... Estoy cómo en shock, que bronca, estábamos indignadas. Nos pareció un horror, muy triste y peligrosísimo", concluyó.