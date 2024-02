Sofía Jujuy Jiménez arremetió contra Horacio Cabak tras un nuevo cruce: "Dejá de mentir"

Y agregó: “Fue rarísimo. Lo que sí está bueno es que tuve la oportunidad de decirle cara a cara las cosas. Y eso me parece muy valioso como cierre de lección y aprendizaje. Tipo ‘che che, dejá de mentir. Dejá de querer ensuciarme. No entiendo por qué volviste a hablar de mí. El tema estaba caducado, pasaron tres años’. ¿Qué querés? ¿Qué metés a mis ex? Se lo pude decir en la cara y eso está bueno”.

“Evidentemente pensamos diferente, no vamos a llegar nunca a un acuerdo porque él ve la vida de una manera y yo la veo de otra. Y eso también es respetable. Pero ya está. Que cada uno siga su camino. Son aprendizajes”, sumó.

Por otro lado, aseguró que no hubo un pedido de disculpas por parte de Cabak. "Es que él no cree que haya que pedir disculpas de nada, para él no hubo nada malo. Es lo que le dije ‘¿por qué creés que explotó todo?’. ¿Qué podés charlar con una persona que es tan cerrada? Ya está”, opinó.

“Cuando terminó esa charla le dije ‘yo soy profesional pero por sobre todo soy ser humano. Primero soy ser humana y después me ocupo de mi profesión y mi trabajo. Las faltas de respeto yo no las tolero, tengo mis límites. Acá vamos a ser profesionales porque tenemos que hacer un trabajo y está todo bien’. Para mí, como humana, deja mucho que desear, entonces ya está”, cerró Jujuy.

El fuerte mensaje de Sofía Jujuy Jiménez a Horacio Cabak tras el enfretamiento: "Ojalá él..."

Sofía Jujuy Jiménez estuvo invitada al programa Poco Correctos, El Trece, y dio por finalizada la pelea con Horacio Cabak, con quien no terminó bien tras trabajar juntos hace unos años en el programa Informados de todo.

La modelo recordó su conflicto con el conductor, quien lo había reflotado públicamente a fines del año pasado, luego de que él le recriminó en su momento una fiesta de cumpleaños que hizo ella en la pandemia de coronavirus con varias personas en la playa.

“En su momento, cuando todo esto pasó, él no tenía nada para decir, de hecho se escondió, no quiso decir nada, habrá tenido sus razones, y cuando dice que nadie salió a defenderlo o que la gente en el medio no lo cuidó, yo creo que en el medio nos conocemos todos, todos sabemos cómo nos manejamos”, comenzó su descargo Jujuy Jiménez.

Embed

Y remarcó: “Está mintiendo también porque dijo que no había vacunas, y ya estábamos en 2021, el Covid no estaba tan avanzado como en su momento, estaban habilitadas las juntadas, al aire libre, esto fue en la playa, y no fue una fiesta clandestina porque si hubiese sido clandestina yo no hubiese subido una foto”.

“Siempre que voy a un lugar es para pasarla bien, sino prefiero que no, no ir. Y me empecé a dar cuenta que eso no fluía, que había algo raro. Yo dije bueno, ya se va a acomodar, no nos conocemos, puede pasar”, continuó Sofía sobre la tensa relación laboral con Cabak.

Y recordó: “A partir de que explota, que él hace lo que hace y me grita y me trata como me trata, es que la gente me empieza a preguntar, y viene la gerencia a preguntarnos, pero a mí ni mi papá me levanta la voz, no voy a permitir que nadie me grite”.

Jujuy cerró el tema mirando a cámara y hablándole al conductor: “Para mí es un tema que me dolió mucho, me hizo muy mal, no la pasé para nada bien, porque yo respeto mucho el trabajo de todos. Todo era raro, y para mí es de verdad un tema terminadísimo. Le mando un beso grande y que ojalá él también haya aprendido de esto. Yo aprendí muchísimo, sobre todo a plantarme y a no dejar que me griten, que me maltraten, nadie, ni él ni nadie, así que aprendizaje”.