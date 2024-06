Sofía Jujuy Jiménez, tajante sobre las versiones de su intento de conquista a Rodrigo de Paul: "Horrible"

Así como también detalló: “Nada que ver... Encima teníamos el show de Emilia Mernes, que yo fui con todos los chicos de Rumis, Lizardo y todo el grupo de amigos que son los más. Y de ahí fue ‘che, está el cumpleaños, Rodrigo’”.

Rodrigo de Paul rumores Jujuy Jiménez - captura Socios del espectáculo.jpg

En ese momento, Jujuy disparó contra quienes deslizaron que había intentado conquistar a De Paul en esa fiesta. “Para mí es como que tienen la necesidad de armar alguna historia, inventar. Quizás quisieron como desviar alguna noticia, información, no tengo ni idea”, sentenció.

Y como para dejar claro que apenas saludó al cumpleañero y nada más, remarcó: “Fue la típica de ‘hola, feliz cumple’, y chau. O sea, en el cumpleaños había un montón de gente”. Así, cuando el cronista describió a Rodrigo de Paul como un soltero codiciado, Sofía lanzó presumida: “¡Yo soy una soltera codiciada!”.

Por último, la modelo aclaró que actualmente está "conociendo a otra persona", y deslizó picante: “No me metería ahí para nada, de ninguna manera, no me interesa”. “No hay que generalizar, eso es real. Pero el futbolero me genera tramposo. No sé, desconfío mucho”, concluyó Jiménez.

El peligroso episodio que vivió Sofía Jujuy Jiménez en México: "Estoy en shock"

En abril pasado, la modelo Sofia Jujuy Jiménez se fue de vacaciones a las playas México y expuso en sus redes sociales una peligrosa situación que vivió con el chofer de un servicio de autos.

A través de sus historias de Instagram, Jujuy compartió la captura de un chat con el conductor donde el mismo le mandaba un desubicado mensaje sobre las formas de pago del viaje que había realizado con su hermana y su prima.

sofía jujuy jiménez.jpg

En la conversación, la modelo le preguntaba el precio del servicio y se puede ver que el hombre le responde: “Yo quiero que me pagues de otra forma, ¿tu puedes?”. Acto seguido, Sofia le preguntó a qué se refería y él deslizó: “Digo que si puedes pagar con una noche de pasión”.

Sofia Jujuy Jiménez acoso en México

Minutos más tarde, ella realizó un descargo a través de un video y expresó: "¿Pueden creer? Es peligrosísimo, un horror. Desubicadísimo total. ¿Qué le pasa? Imagínense si iba yo sola o mi prima o mi hermana sola y te agarra este loco, desubicado".

"Encima habíamos sentido que era buena onda, por eso le pedimos el celular. A todo esto, fue mandado por la persona que yo contraté para hacer surf, que no tiene nada que ver porque qué se iba a imaginar... Estoy cómo en shock, que bronca, estábamos indignadas. Nos pareció un horror, muy triste y peligrosísimo", concluyó.