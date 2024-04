Trío sexual: la jugada propuesta de Furia a dos compañeras de Gran Hermano

Damián César Moya contó que tuvo relaciones sexuales con una chica y con un amigo y eso motivó que Bautista Mascia les preguntara a varias de las chicas si harían un trío.

“¿Flor, vos tuviste uno?”, consultó directamente. “No, no, me gustaría tener, pero no se dio la oportunidad”, respondió Florencia Regidor. “¿Vos Pali?”, indagó el uruguayo a Paloma Méndez. “No, hubo intento, pero no”, contestó sincera ella.

A lo que Furia, que estaba sentada al lado de Mauro Dalessio, con quien tiene un romance en la casa, comentó la fantasía que quisiera concretar junto a su compañero fuera del reality.

“Tendría un trío, pero con dos minas. Y ahora que lo conozco a Mauro, tendría un trío pero no sé qué quiere él, si hombre o mujer. Capaz que con un hombre, a ver qué onda. O sea, dos hombres y yo. Y después, si no, yo y dos minas más”, propuso la tatuada.

Y aclaró que desea estar con dos mujeres más o con dos hombres incluido Mauro. “Igualmente, me gustaría verlo con otro hombre”, agregó, dejando sin palabras al ex rugbier.

Ahí, Bautista le consultó: “En un trío de solo mujeres, ¿invitarías a Flor y a Palo?”. Y Furia lanzó sin vueltas y dejando a todos sorprendidos: “Sí, ¿por qué no?”.

gran hermano trio sexual.jpg

El escandaloso grito y reclamo de la tribuna de Gran Hermano en medio de la eliminación de Catalina

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano, Telefe, en una reñida definición con Juliana Furia Scaglione que se vivió con mucha atención dentro y fuera de la casa.

Al conocerse la decisión del público con su voto, se escuchó claramente un fuerte grito de la tribuna en el estudio de GH que dejó en evidencia el rechazo a la producción del reality.

Apenas el conductor Santiago Del Moro dio a conocer el nombre de la eliminada, la gente en el estudio se indignó y no dudó en exponerlo: "¡Está arreglado! ¡Está arreglado!", repetía la gente en forma de canto mientras Cata saludaba a sus compañeros antes de retirarse de la casa

Cabe recordar que la médica pediatra obtuvo el 57,1% por ciento de los votos en un mano a mano apasionante con la tatuada, lo que fue una de las definiciones más apasionantes de la actual edición del ciclo teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos que tuvieron ambas en la convivencia después de una gran amistad.

En el estudio donde se transmite la gala se vivió una verdadera final entre los fanáticos de Cata y Furia que dejaron en claro sus preferencias y admiraciones hacia las participantes.