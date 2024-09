Se supo quiénes serán las figuras invitadas al primer programa de Susana Giménez

Y es que si bien en las últimas horas se filtraron imágenes de los campeones del mundo en su sketch, hasta el momento no se sabía de su presencia en estudio para ser entrevistados.

Siguiendo con las sorpresas, Ángel también reveló la presencia de una famosa cantante argentina y aseguró: “Tiene también primera invitada, María Becerra va a abrir entrevista contando todo lo que le pasó y también con un musical”.

Por último, el conductor dio algunos adelantos acerca de las próximas emisiones y confirmó que acudirán al programa Cristian Castro y Cris Morena junto al elenco de su nueva serie Margarita.

Las fotos del sketch que grabó Susana Giménez con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes para su nuevo programa

La diva de los teléfonos Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe con un nuevo programa que comenzará el domingo 15. Recientemente, El ejército de LAM compartió unas imágenes de lo que se vendrá.

En Bondi, Ángel de Brito lanzó: "¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”. "No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, agregó.

Y reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

“Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo (Damián) Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”, contó el conductor.

En una de las fotos, la rubia posó con su peluca morocha junto a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En la segunda imagen se la ve a la conductora con Aruzzi, Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

