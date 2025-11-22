La reacción de Wanda Nara ante la chance de que Maxi López regrese a instalarse en el país

Y quien no esquivó el tema no fue otra que Wanda Nara. Consultada por una notera de SQP (América TV), lejos de la confrontación, la conductora se mostró empática con el proyecto de su exmarido: “Ojalá que sí, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, afirmó, y agregó: “Si pudiera concretarlo, Maxi sabe que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”.

Wanda Nara y Maxi López con sus 3 hijos en MasterChef Celebrity 2025

Además, Wanda opinó sobre los entretenidos momentos televisivos que Maxi protagoniza en el reality: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en televisión se ve lo que la gente quiere ver”, aseguró.

Uno de los momentos más emotivos de MasterChef se dio cuando los hijos de los participantes visitaron las cocinas del programa. Entre risas y complicidad, Wanda les preguntó a los chicos si Maxi les había prometido algo en caso de ganar el concurso. La respuesta del mayor fue directa y contundente: “Que se quedaba más tiempo”. La frase emocionó profundamente al exjugador, que no pudo evitar quebrarse ante cámaras. Hoy, viviendo en Suiza y recibiendo esporádicamente a los chicos, López se enfrenta a una decisión que podría cambiar su vida y la de toda su familia.

Maxi López, Daniela Christiansson y Elle

Cómo fue el momento en que Maxi López se quebró en MasterChef Celebrity y Wanda Nara lo sorprendió con un abrazo

Este jueves, MasterChef Celebrity (Telefe) entregó una de las galas más emotivas de la temporada. En una noche dedicada a la familia, los hijos de los participantes fueron los encargados de elegir los ingredientes con los que sus padres debían cocinar, y ese simple gesto desató una catarata de emociones. Quien se llevó el momento más fuerte de la jornada fue Maxi López, que terminó quebrándose al hablar de la distancia con sus hijos.

Padre de Valentino, Constantino y Benedicto —de su relación con Wanda Nara— y de la pequeña Elle, fruto de su vínculo con Daniela Christiansson, Maxi pasó al frente y no pudo contener el nudo en la garganta cuando la conductora le planteó una pregunta directa y sensible. Wanda lo miró a los ojos y le preguntó: “¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos? De los dos lados, porque también te toca tener la panza lejos hoy y el bebé en camino”.

La consulta lo desarmó. Con la voz quebrada y intentando mantener la compostura frente a cámaras y jurado, López respondió con absoluta honestidad: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá”. El comentario generó un silencio en el estudio y anticipó lo que vendría. Desde su puesto, Wanda no pudo evitar empatizar con la situación y lanzó: “Me voy a poner a llorar, Maxi”. Fue entonces cuando el exfutbolista finalmente se quebró.

Embed

En un gesto que sorprendió a todos, la empresaria se levantó y se acercó a abrazarlo. Antes de hacerlo, miró al jurado y confesó: “No me acuerdo cuándo fue la última vez que abracé a Maxi”. La escena completó uno de los momentos televisivos más inesperados y humanos de la competencia.

Mientras intentaba recomponerse, Wanda buscó transmitir tranquilidad: “No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante”. Pero López no podía ocultar su angustia acumulada: “No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”, reconoció.

Además, compartió el impacto de la distancia en relación a su hija menor: “Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos”, expresó, dejando en evidencia el desgarro cotidiano que vive entre países y obligaciones.

Sobre el cierre, Wanda fue al hueso nuevamente: “¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos?”. López no dudó en admitir que algo deberá cambiar en su vida: “Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos”. Con picardía y complicidad, la conductora remató: “Voy a convencer a la sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”, sellando un momento íntimo que quedará entre los más intensos de la competencia.