Victoria Vannucci llegó de urgencia a la Argentina: "Su padre tuvo un accidente"

“Tenemos una noticia de último momento que tiene que ver con la llegada sorpresiva a la Argentina de Victoria Vannucci. Hace muchos años que Victoria Vannucci está viviendo en los Estados Unidos”, contó Adrián Pallares.

Y añadió: “Separada ya de Matías Garfunkel desde hace tiempo, llegó en las últimas horas por un tema muy delicado. Su padre estaba de visita en los Estados Unidos con su mamá y tuvo un accidente. Cuando lo fueron a atender, le descubrieron una enfermedad que la decidió a trasladarlo para tratarlo en la Argentina”.

“Así que, después de mucho tiempo, de muchas polémicas y ahora con un perfil mucho más bajo, Victoria Vannucci está en el país, tema delicado, tema de salud, le mandamos un abrazo enorme a toda la familia”, cerró Pallares.

victoria-vanucci.jpg

Cuánto cuesta un plato en el restaurante orgánico de Victoria Vannucci

Separada del empresario Matías Garfunkel y lejos de aquel escándalo con las fotos con su marido en plana caza de animales salvajes, Victoria Vannucci tiene una nueva vida en California, Estados Unidos, y se enfoca de lleno en su restaurante orgánico, Pachamama.

Para abrir el restaurante, Victoria Vannucci estudió cocina y se recibió de chef profesional en Estados Unidos. En su carta ofrece comidas elaboradas con ingredientes recolectados en su propia huerta, con opciones vegetarianas y veganas.

“No sabía nada sobre la naturaleza, no sabía nada sobre la vida”, admitió al respecto. Fueron más de tres años el tiempo que le llevó recuperarse, un proceso en el que pudo salir de las depresiones con un cambio radical: abrazando el veganismo y militando el proteccionismo y la economía sustentable.

Pachamama ofrece opciones de brunch desde u$s 16 y platos principales a partir de u$s 15. El resto, cuenta con las clásicas empanadas argentinas a u$s 15 las tres o u$s 25 la docena.

Vannucci adoptó una dieta vegana, pero su restaurante ofrece comidas con ingredientes derivados de animales. Todos estos productos son adquiridos a proveedores que cuenten con altos estándares de seguridad y certificación orgánica, explicó Victoria.

También se refirió al sostén para dar cada paso en esta nueva aventura, y es el equipo que formó en el local, con el que afronta cada nuevo desafío en el rol de capitana. “Como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas, y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso, porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento estoy en el momento [donde] puedo decir que este equipo es mi familia”.