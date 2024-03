A los 45 años, Pampita confesó que sufre una enfermedad poco común

"No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados", confesó.

Pero, luego se supo el verdadero motivo: Pampita es daltónica. "Son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen y me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas", indicó. Además, contó como toman eso sus hijos: "Les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se matan de risa cuando estoy viendo distinto".

El daltonismo se define como la falta de visión de los colores, significa que ve los colores de manera diferente a la mayoría de las personas. El daltonismo casi siempre es hereditario.