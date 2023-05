A Wanda Nara se le escapó sin querer información sobre el futuro de Mauro Icardi

Fue en Masterchef, en donde dos participantes la sorprendieron y le preguntaron sobre su marido. Wanda se acercó a la estación en la que Emilio y comenzaron a hablar de fútbol.

image.png

El participante le hablaba de su club, San Lorenzo, y le dijo: “Estamos un poco mejor, pero necesitamos hacer goles. Lo podemos traer Mauro (Icardi)”.

Nara le dio una rápida respuesta: “Déjame que vea que puedo hacer... mejor dejenlo en Europa al goleador”.

image.png

La fuerte pregunta de Valentino López que incomodó a Wanda Nara: "¿Cómo le dijiste a mi papá...?'"

Tras confirmar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara protagonizó un inesperado e incómodo momento en un vivo de Instagram a distancia que hizo con uno de sus hijos, Valentino López.

Fue por una pregunta puntual que le hizo su hijo mayor con respecto a la separación de la conductora con Maxi López.

El hijo mayor de la mediática y del ex futbolista puso contra las cuerdas a su mamá y le reveló que le molestó haberse mudado a Turquía.

"Te pregunto si es difícil para ustedes porque los hijos de deportistas cambian de colegio, ciudades e idiomas...", le consultó Wanda a su hijo.

A lo que el adolescente respondió: "Ma, ¿qué es una entrevista? Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando me cambiaron para Turquía y eso sí que no me gustó. Pero después en Turquía estaba bien".

Y luego él le contó: "Tenía novia en Francia pero la tuve que dejar porque me había ilusionado que iba a jugar en el Milan".

"¿Y cómo le dijiste?", quiso indagar Wanda. A lo que Valentino retrucó de manera inesperada: "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo".

Wanda Nara reaccionó de inmediato con una carcajada y un tanto incómoda por la situación le dijo: "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada...".