La fuerte pregunta de Valentino López que incomodó a Wanda Nara: "¿Cómo le dijiste a mi papá...?'"

El hijo mayor de la mediática y del ex futbolista puso contra las cuerdas a su mamá y le reveló que le molestó haberse mudado a Turquía.

"Te pregunto si es difícil para ustedes porque los hijos de deportistas cambian de colegio, ciudades e idiomas...", le consultó Wanda a su hijo.

A lo que el adolescente respondió: "Ma, ¿qué es una entrevista? Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando me cambiaron para Turquía y eso sí que no me gustó. Pero después en Turquía estaba bien".

Y luego él le contó: "Tenía novia en Francia pero la tuve que dejar porque me había ilusionado que iba a jugar en el Milan".

"¿Y cómo le dijiste?", quiso indagar Wanda. A lo que Valentino retrucó de manera inesperada: "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo".

Wanda Nara reaccionó de inmediato con una carcajada y un tanto incómoda por la situación le dijo: "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada...".

Wanda Nara habló de los Martín Fierro, su relación con L-Gante y reveló el inquebrantable acuerdo que tiene con Mauro Icardi

Wanda Nara confirmó a Intrusos, América Tv, que está separada de Mauro Icardi y reconoció que la intentan contactar hombres famosos: "Escriben, ¿Querés chequear? Te sorprenderías mucho. Estoy muy bien sola, quiero estar tranquila".

Sobre los Premios Martín Fierro, que conducirán Susana Giménez y Marley, comentó: "Me encanta, amo a Susana y a Marley. A mí nunca me habían dicho nada pero las dos somos de Telefe y puede pasar".

"Le tomé el gusto y me encanta conducir. Susana es la número uno de nuestro país y me estoy feliz que lo haga ella", explicó Wanda sobre la gala de los MF que será el 9 de julio.

Y sobre la distancia momentánea con sus hijas Francesca e Isabella, precisó: "El arreglo que teníamos (con Mauro Icardi) era nunca pasar más de dos semanas sin las nenas, yo quería hacer este desafío, tocó eso. Yo ya estuve y ahora vienen ellos".

Y sobre su vínculo con L-Gante, comentó: "Es una amistad, muy amigos, nunca pasó nada. Soy de esas amigas que cuando me necesitan estoy. Lo acompañé a los Gardel".