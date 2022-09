Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Me resulta muy doloroso vivir este momento"

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo Wanda en el posteo.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Antes, la rubia le respondió a una seguidora, que le preguntó: "¿Hace cuántos años que estás casada con Mauro?". "Estuvimos 9 años", precisó la botinera, dejando en evidencia que estaría distanciada del jugador.

Algunos usuarios dudan de la veracidad de la ruptura sentimental entre Wanda y Mauro. Hay quienes creen que se trata de una nueva movida de prensa de la empresaria. Lo cierto es que, por el momento, ella no quiere dar demasiados detalles y eso abre la puerta a más dudas.

Mauro Icardi habló sobre su relación con Mauro Icardi

Esta mañana, en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi también publicó un llamativo mensaje sobre su vínculo con Wanda Nara. El jugador desmintió la separación. "Como me lo preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada: No, no estamos separados", dijo el ex PSG.

WElla está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y, en unos días, la vamos a tener de vuelta en casa. Tanto los nenes como yo, la extrañamos mucho", añadió.

Por último, Icardi lanzó un palito para la prensa. "Obviamente, los programas les venden mentiras. Pera estamos más que acostumbrados y, a veces, nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio pese lo que hablan e inventan", concluyó..