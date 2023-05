La feroz opinión de Cinthia Fernández sobre la decisión de Wanda Nara de trabajar en Argentina y estar lejos de sus hijas

En sus historias en Instagram, Cinthia Fernández opinó sobre la decisión de Wanda de distanciarse de sus hijos para apostar todo a su carrea en Buenos Aires.

"No soy quien para juzgarla, no la conozco como madre. Hablo de si a mí me pasara, yo no podría estar alejada tanto tiempo porque las extrañaría y soy culposa. Mucho menos, si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada, NI EN PEDO. Y menos a niñas pequeñas como mis hijas", expresó la panelista de Nosotros a la mañana.

Wanda Nara estuvo en la gala de los Premios Gardel 2023. La conductora de MasterChef fue a la ceremonia de lo mejor de la música junto a L-Gante. En la alfombra roja dialogó con Intrusos (América TV).

En el inicio de la entrevista, la mediática se refirió a su rol en el exitoso programa de gastronomía. "Los disfruto mucho. No me doy cuenta que pasa el tiempo. Tengo grandes amigos ahí. Los chefs son increíbles, me ayudan, son grandes compañeros", destacó.

Wanda mencionó que conducir un formato tan importante le generaba algunos temores, que pudo superar. "La verdad es que tenía mucho miedo porque la prensa estaba esperando mi tropezón, pero logré ser yo, que es lo que quería. El programa me encanta. Soy fan desde siempre", agregó.

Por otro lado, la figura de Telefe habló sobre la posibilidad de ser la conductora de los Martín Fierro. "Para Luis Ventura y para mí sería cerrar una historia de amor. Yo pensé con él. Lo valoro. Lo recuerdo. Lo respecto. Sería algo lindo. Veremos qué pasa porque tengo otros compromisos y lo que ellos quieran", reveló.

Al finalizar, Wanda se tomó con naturalidad el tema de su separación y confesó que extraña a sus hijas, que aún no pudieron viajar a Buenos Aires. "Es muy poquito tiempo nos vamos a poder volver a ver. Como toda pareja separada nos corresponde un tiempo a cada uno con los hijos. Respeto lo que acordado. Las extraño, pero estoy acostumbrada. En el verano, mis hijos varones se van un mes con el papá y es normal", cerró.