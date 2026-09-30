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Aceite de oliva para perros y gatos: por qué lo recomienda un reconocido veterinario

El aceite de oliva virgen extra puede aportar distintos beneficios a perros y gatos. El veterinario Manuel Manzano explica para qué recomienda incorporarlo, qué dosis utilizar y en qué casos debe evitarse.

El aceite de oliva puede incorporarse a la alimentación de perros y gatos en cantidades adecuadas y según las indicaciones del veterinario.

El aceite de oliva puede incorporarse a la alimentación de perros y gatos en cantidades adecuadas y según las indicaciones del veterinario.

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) puede incorporarse en pequeñas cantidades a la alimentación de perros y gatos. El médico veterinario Manuel Manzano recomienda su uso como complemento nutricional por su aporte de ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado, además de vitamina E y carotenoides.

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Su incorporación requiere tener en cuenta el peso del animal y las posibles contraindicaciones, ya que una cantidad excesiva puede provocar trastornos digestivos.

Aceite de oliva para perros y gatos: qué beneficios tiene

Manzano señala que puede ser útil en animales con pelo opaco, quebradizo o con tendencia a la caída, al favorecer la recuperación del brillo y la textura del manto.

En los gatos, también puede facilitar la evacuación de las bolas de pelo que ingieren durante el acicalamiento y ayudar a prevenir el estreñimiento. En los perros, puede contribuir a resolver cuadros de constipación relacionados con el consumo excesivo de huesos.

Otro de los usos mencionados por el profesional está relacionado con las articulaciones. Los polifenoles pueden contribuir a reducir el dolor asociado al desgaste o la inflamación. El efecto requiere constancia y puede comenzar a apreciarse después de un mes a un mes y medio.

El AOVE puede combinarse con cúrcuma u omega-3, de acuerdo con la indicación correspondiente.

Manzano también señala efectos favorables sobre el perfil de colesterol, la función cardiovascular y el sistema inmunitario.

Cuánto aceite de oliva pueden consumir los perros y gatos

Beneficios brinda tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

Beneficios brinda tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

La cantidad depende del peso y se calcula tomando como referencia una cucharadita de café:

  • Perros pequeños y gatos de hasta 10-11 kilos: media cucharadita por día.
  • Perros medianos de 11 a 30 kilos: una cucharadita al ras por día.
  • Perros grandes de más de 30 kilos: una cucharadita y media por día.

Superar estas cantidades no aporta beneficios adicionales y puede provocar diarrea, advierte el veterinario.

Cuándo no se debe dar aceite de oliva a perros y gatos

El especialista recomienda evitarlo en animales con antecedentes personales o parentales de pancreatitis.

Tampoco está indicado durante una diarrea aguda, porque puede aumentar la motilidad intestinal y agravar la pérdida de líquidos.

En perros y gatos con sobrepeso u obesidad, además, debe evitarse debido a su elevada densidad calórica.

Cuánto tiempo se puede dar aceite de oliva a las mascotas

Para casos puntuales de estreñimiento, Manzano indica un período de entre una semana y media y dos semanas.

Como complemento para las articulaciones, en cambio, señala que puede utilizarse durante un mes y medio a dos meses.

Durante ese período es importante controlar el peso del animal. Si se produce un incremento no deseado, se debe suspender el aporte.

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