Aceite de oliva para perros y gatos: por qué lo recomienda un reconocido veterinario

En los gatos, también puede facilitar la evacuación de las bolas de pelo que ingieren durante el acicalamiento y ayudar a prevenir el estreñimiento. En los perros, puede contribuir a resolver cuadros de constipación relacionados con el consumo excesivo de huesos.

Otro de los usos mencionados por el profesional está relacionado con las articulaciones. Los polifenoles pueden contribuir a reducir el dolor asociado al desgaste o la inflamación. El efecto requiere constancia y puede comenzar a apreciarse después de un mes a un mes y medio.

El AOVE puede combinarse con cúrcuma u omega-3, de acuerdo con la indicación correspondiente.

Manzano también señala efectos favorables sobre el perfil de colesterol, la función cardiovascular y el sistema inmunitario.

Cuánto aceite de oliva pueden consumir los perros y gatos

Beneficios brinda tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

La cantidad depende del peso y se calcula tomando como referencia una cucharadita de café:

Perros pequeños y gatos de hasta 10-11 kilos: media cucharadita por día.

media cucharadita por día. Perros medianos de 11 a 30 kilos: una cucharadita al ras por día.

una cucharadita al ras por día. Perros grandes de más de 30 kilos: una cucharadita y media por día.

Superar estas cantidades no aporta beneficios adicionales y puede provocar diarrea, advierte el veterinario.

Cuándo no se debe dar aceite de oliva a perros y gatos

El especialista recomienda evitarlo en animales con antecedentes personales o parentales de pancreatitis.

Tampoco está indicado durante una diarrea aguda, porque puede aumentar la motilidad intestinal y agravar la pérdida de líquidos.

En perros y gatos con sobrepeso u obesidad, además, debe evitarse debido a su elevada densidad calórica.

Cuánto tiempo se puede dar aceite de oliva a las mascotas

Para casos puntuales de estreñimiento, Manzano indica un período de entre una semana y media y dos semanas.

Como complemento para las articulaciones, en cambio, señala que puede utilizarse durante un mes y medio a dos meses.

Durante ese período es importante controlar el peso del animal. Si se produce un incremento no deseado, se debe suspender el aporte.