Daniela Cardone le puso a su gata el nombre de una famosa y desató un escándalo: "Se quiso levantar a Gonzalo Heredia"

Fue cuando la actriz fue involucrada a su compañero de tira Gonzalo Heredia cuando grababan la ficción Argentina Tierra de Amor y Venganza (El Trece) en 2019, rumor que fue rotundamente desmentido y desativado al instante. El actor es justamente el marido de Brenda Gandini, hija de Cardone.

"Hace tres años Daniela Cordone ya había confiado en Espacio Gatos para cuidar a sus 6 gatos. Esta vez, volvió con sus gatitas Keira y China Suárez, que vinieron a pasar 4 noches con nosotros. Keira tiene 18 años, y la China 11", decía la voz que se escucha en el video.

"Cada una se hospedó en su propia suite privada con sus rutinas y sus cuidados. Keira mantuvo su alimentación habitual con carne picada mientras que China disfrutó su lata diaria de recovery. Y como corresponde a dos señoras de la casa, camita, mantita, solcito, balcón y mucho descanso", continuó sobre las activades de las mascotas en sus días de relax.

"Así compartimos una nueva estadía juntos respetando los tiempos y las necesidades de cada una. Gracias Daniela por volver a confiar en nosotros, por tu calidez y por compartir este ratito tan lindo con todo el equipo. Nos encantó volver a recibirlas", cierra el discurso.

Lo cierto es que el nombre de China Suárez elegido por Daniela Cardone para llamar a una de sus gatas generó un enorme revuelo en las redes y revivió aquel escándalo de años atrás con esos rumores que se instalaron y que rápidamente fueron desmentidos por los actores.

Daniela Cardone reveló el insólito lugar donde tiene a sus gatos embalsamados

Daniela Cardone estuvo invitada a la mesa de La noche de Mirtha (El Trece) y contó a qué lugar trasladará a sus gatos embalsamados, dejando a todos sorprendidos.

La exmodelo y DJ expresó su total tristeza después de perder a otro de sus animales y en ese sentido contó el especial lugar que eligió para preservarlos, descolocando a Mirtha Legrand con su decisión.

“Tenía seis, pero ahora hace tres días se me fue otra hace unos días así que ya son siete, los tengo en una habitación”, dijo la rubia con profundo dolor.

“Compartieron tantos años conmigo 16, 17 años... Yo la verdad que tengo una vida con ellos y los extraño mucho. No sé, mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso”, fundamentó Daniela Cardone acerca del especial vínculo que formó con sus amados gatos en su vida durante tantos años.

Y además reveló en qué sector especial de su domicilio se encuentran sus gatos en la actualidad dentro de su casa y a dónde los llevará a la brevedad: “Están en mi casa, en el barrio de Monserrat, en una habitación. Es en un mueble antiguo, muy lindo, donde ellos están en sus estantes, cada uno se conserva ahí”.

“Pero decidió llevarlos a una iglesia para que ellos descansen definitivamente ahó en paz. Van a estar en una iglesia, al lado de San Expedito, pero no enterrados. Ahora estoy con los tres vivos en mi casa”, aclaró.