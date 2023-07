El periodista afirmó que se dejó afectar por estas difamaciones y siguió adelante con su carrera profesional sin prejuicios ni limitaciones.

Sobre Luciano dijo: “Alguien habrá dicho que estos dos encubren una relación. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían”.

“En San Lorenzo me gritaban ‘put…’. Cerraban los deditos como que me garch… a Luciano y a Bastia. Los cité a los tipos y se quedaron esperando y me re mataron, a trompadas en el estacionamiento de manera violenta”, indicó.

Pero, resaltó que con el músico y el futbolista solo tiene una gran amistad.

El exabrupto en vivo de Alejandro Fantino tras escuchar cuál es el equipo más grande del país para la inteligencia artificial

La inteligencia artificial llegó para revolucionar la forma en la que vivimos. En nuestro país las aplicaciones están en pleno auge y se recurre a ellas para todo. En esta oportunidad, en el programa radial de Alejandro Fantino utilizaron el Chat GPT (un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI) para consultar sobre cuál es el equipo de fútbol más importante de Argentina.

“Preguntale al Chat GPT cuál es el club más grande de la Argentina”, pidió el conductor a uno de sus compañeros. Pero, la respuesta no le gustó nada al ex relator de la campaña de Boca Juniors.

Entonces, el panelista Sergio Figliuolo leyó: “Desde mi papel como periodista deportivo en Argentina es importante destacar que en el país existe una gran rivalidad entre los distintos equipos de fútbol, por lo que determinar cuál es el club más grande e importante puede ser un tema polémico y subjetivo Sin embargo, es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en argentina es el Club Atlético River Plate”.

y fue ahí que Fantino desbordó y estalló con un exabrupto: “¿Me estás cargando? La c… de su madre”.

“No habla de Boca…”, añadió el columnista.

La furia de Alejandro Fantino en pleno programa y siguió leyendo: “Sin embargo, es importante destacar que existen otros equipos en Argentina con gran trayectoria y presencia en el fútbol como Boca, Independiente, San Lorenzo”

En la explicación de por qué River es superior al equipo de la Ribera, el chat explicó que se basó en “factores como la historia, títulos ganados, seguidores y presencia internacional”.