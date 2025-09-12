El confuso detalle que desató otra vez rumores de crisis entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Así las cosas, en las últimas horas fue Cinthia Fernández quien salió a aclarar los tantos. En diálogo con Puro Show (El Trece) salió al cruce de Carolina Molinari quien había planteado la posibilidad de ruptura. "A mi me cuentan que cada vez que él se pelea con sus mujeres, las elimina del perfil. Yo vi que la cuenta de Cinthia ya no aparecía y le escribí para preguntarle, pero se alteró bastante y me lo negó", confió por entonces la panelista.

"No sé de dónde salen esas mentiras. Caro Molinari me lo preguntó y le mandé las fotos porque justo estaba con una de las nenas de él", explicó una molesta Cithia Fernández al tiempo que argumentó que el motivo de la desaparición de su nombre en la cuenta de Castillo sólo fue momentánea y durante los días que tuvo su cuenta cerrada forzosamente.

Así las cosas, una vez que logró restablecer su Instagram, y tras la consulta de varias personas del medio sobre una posible crisis, el abogado volvió a fijar a Cinthia y el emoji de la alianza en el perfil de su red social.

IG Roberto Castillo sin el nombre de Cinthia Fernández

Cómo nació el romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La historia de amor entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo comenzó a conocerse públicamente alrededor de mediados de 2024. La relación del abogado y la modelo fue blanqueada oficialmente en julio de ese año, cuando ambos enfrentaron rumores y confirmaron su vínculo amoroso. Desde entonces, han mostrado una relación sólida, con Cinthia destacando el apoyo que Roberto le brinda en su vida cotidiana.

En 2025, la pareja dio un paso importante hacia el compromiso, confirmando su compromiso matrimonial tras aproximadamente un año de relación. Este compromiso se hizo público con mensajes románticos y una propuesta en Brasil, donde Roberto expresó que Cinthia es "la única mujer que logró ponerme de rodillas". Posteriormente, hubo otra romántica propuesta de matrimonio en México, reafirmando la intención de casarse y consolidando aún más su historia de amor.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Además, Cinthia ha compartido en redes y entrevistas cómo Roberto ha formado un vínculo afectivo también con sus hijas, lo que muestra la integración familiar que han construido juntos. La relación de ambos ha estado marcada por muestras públicas de cariño y apoyo mutuo, evidenciando una relación fuerte y comprometida.

Vale señalar que Cinthia Fernández es mamá de tres nenas: Charis, Bella y Francesca, fruto de su matrimonio con el exfutbolista Matías Defederico; mientras que Roberto Castillo también tiene tres hijas: Pilar, y las gemelas Olivia y Helena. La primera es hija de una relación anterior, y las otras dos nenas son producto de su relación con su expareja, la arquitecta Daniela Vera Fontana, con la que terminó en medio de un escándalo al cruzarse las fechas de su ruptura con ella y el comienzo de su noviazgo con la mediática.