Ángela Torres le respondió a Rusherking con una afirmación letal: "No tengo ganas de..."

En cuanto a su relación con la China Suárez, reveló que sigue bloqueada y que no tendría problemas en invitarla al estreno de su nuevo proyecto. “Por mí no hay drama. No sé si ella vendría y tampoco tengo manera de contactarla, pero sí, todo a la mejor”. Por otra parte, en el piso de Puro Show (El Trece) aseguraron que la relación entre Rusherking y la China no habría terminado de la mejor manera y que, cuando Ángela intentó comunicarse con alguien del entorno de la actriz, su entonces pareja le advirtió: "salí de ahí".

Qué dijo Rusherking en su fuerte descargo contra Ángela Torres

Ángela Torres y Rusherking pusieron fin a su relación en junio, luego de atravesar una fuerte crisis en un noviazgo que, con altibajos, se extendió durante un año.

En una entrevista con el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante lanzó duras críticas hacia su ex y reveló que quedó en una complicada situación económica por intentar sostener el nivel de vida del músico. Además, contó detalles íntimos de la relación que generaron revuelo.

“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, confesó Ángela en diálogo con Nico Occhiato y el equipo del ciclo, donde también se desempeña como panelista.

Y sumó: “Entonces yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca”.

“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, añadió la actriz y cantante, recordando que durante la relación compartieron viajes a distintos destinos internacionales, entre ellos Tokio, Japón.

Ante esas declaraciones, Rusherking rompió el silencio desde su cuenta en X. Aunque suele ser reservado con su vida privada, esta vez respondió con un descargo contundente.

“Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, expresó el cantante santiagueño.

Y antes de seguir el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias, remató: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un Fernet y a ver el partido jeje”.