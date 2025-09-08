A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Ángela Torres le respondió a Rusherking con una afirmación letal: "No tengo ganas de..."

La actriz y cantante, Ángela Torres, sorprendió a todos sus seguidores con fuertes declaraciones sobre su ex pareja, Rusherking.

8 sept 2025, 16:48
Ángela Torres le respondió a Rusherking con una afirmación letal: No tengo ganas de...
Ángela Torres le respondió a Rusherking con una afirmación letal: No tengo ganas de...

Ángela Torres le respondió a Rusherking con una afirmación letal: "No tengo ganas de..."

"No soy nadie para hablar sobre la percepción de él, de las cosas. Ya no es mi pareja así que no, no es mi mundo”, declaró Ángela Torres sobre Rusherking. La ruptura entre la artista y el cantante parecía haber sido dolorosa pero en buenos términos, aunque en los últimos días ambos quedaron envueltos en una polémica. Todo comenzó cuando, en una charla en Nadie dice nada, la actriz contó que durante su relación intentó sostener un nivel de vida similar al de él, lo que la dejó en una situación económica complicada.

La declaración rápidamente se viralizó y, horas más tarde, Rusherking rompió el silencio en redes con un fuerte descargo: "Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto". En diálogo con distintos medios, Ángela bajó el tono y aseguró que sus palabras no habían sido en contra de su exnovio. "Son chistecitos del aire", expresó sobre la charla en Luzu. Luego, en nuevas declaraciones, repitió lo mismo.

Leé también

El duro carpetazo a Rusherking tras su cruce con Ángela Torres que involucra a la China Suárez y María Becerra

El duro carpetazo a Rusherking tras su cruce con Ángela Torres que involucra a la China Suárez y María Becerra

“Son chistecitos del aire", reiteró Ángela y remarcó que cada persona tiene su propia visión: “Yo hablé de mí, de mi economía. Yo no tengo ganas de andar diciéndole a él como para mí son las cosas, yo tengo una visión, él tiene otra".

La actriz también subrayó que mantiene respeto por su ex pareja: “Yo no soy la dueña de la verdad de nadie, cada uno vive desde su propia experiencia y bueno, lo que él sienta, lo respeto”. Sobre por qué no lo sigue en redes aclaró: “Lo dejé de seguir cuando nos separamos por una cosa de un bienestar personal de hacer un proceso, de decir bueno, esta relación se terminó. Sigo con mi vida, pero lo respeto".

En cuanto a su relación con la China Suárez, reveló que sigue bloqueada y que no tendría problemas en invitarla al estreno de su nuevo proyecto. “Por mí no hay drama. No sé si ella vendría y tampoco tengo manera de contactarla, pero sí, todo a la mejor”. Por otra parte, en el piso de Puro Show (El Trece) aseguraron que la relación entre Rusherking y la China no habría terminado de la mejor manera y que, cuando Ángela intentó comunicarse con alguien del entorno de la actriz, su entonces pareja le advirtió: "salí de ahí".

Qué dijo Rusherking en su fuerte descargo contra Ángela Torres

Ángela Torres y Rusherking pusieron fin a su relación en junio, luego de atravesar una fuerte crisis en un noviazgo que, con altibajos, se extendió durante un año.

En una entrevista con el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante lanzó duras críticas hacia su ex y reveló que quedó en una complicada situación económica por intentar sostener el nivel de vida del músico. Además, contó detalles íntimos de la relación que generaron revuelo.

“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, confesó Ángela en diálogo con Nico Occhiato y el equipo del ciclo, donde también se desempeña como panelista.

Y sumó: “Entonces yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca”.

“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, añadió la actriz y cantante, recordando que durante la relación compartieron viajes a distintos destinos internacionales, entre ellos Tokio, Japón.

Ante esas declaraciones, Rusherking rompió el silencio desde su cuenta en X. Aunque suele ser reservado con su vida privada, esta vez respondió con un descargo contundente.

“Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, expresó el cantante santiagueño.

Y antes de seguir el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias, remató: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un Fernet y a ver el partido jeje”.

rusherking respuesta a angela torrres

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angela Torres

Lo más visto