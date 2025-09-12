Kennys Palacios se refirió al nuevo novio de Wanda Nara y revivió una vieja pica con Angie Balbiani

La respuesta no tardó en llegar. Cuando el programa retomó la transmisión desde el piso, Balbiani no se quedó callada y apuntó sin filtros: "Le quiero decir a Kennys que cuando él todavía tomaba la leche, yo ya estaba en la televisión. Él llegaba del colegio para merendar y me veía en la televisión. No lo conozco pero me chicanea, ojo, que yo sí tengo con qué chicanear". Con esa frase, la ex Rebelde Way dejó en claro que no piensa dejar pasar los comentarios de Palacios y que el cruce promete nuevos capítulos.

¿Quién es el nuevo novio de Wanda Nara?

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara se mostró en un boliche junto a un hombre misterioso. Rápidamente, el material se viralizó en las redes sociales.

En la grabación, la mediática aparece frente a un espejo con su celular. Al instante, un joven se acerca y le acaricia la panza, lo que despertó rumores de embarazo. En todo momento, el muchacho mira hacia otro lado, por lo cual no se le logra ver el rostro.

¿Quién sería el hombre que acompaña a Wanda? Según trascendió, se trataría de Martín Migueles, una persona vinculada a Elías Piccirillo, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, acusado por la Justicia de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un presunto falso operativo policial, empresario al que le debía una importante suma de dinero.

Días atrás, la conductora de Telefe fue vista en el estadio de River Plate junto a esta misma persona, con quien asistió al partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias.

La presencia de la ex de Mauro Icardi con un hombre relacionado con el ex de Jésica Cirio llamó la atención.

En Intrusos (América TV), Paula Varela aportó detalles sobre el vínculo entre Migueles y Piccirillo. "(Martín) tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa", comentó la panelista.