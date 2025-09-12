A24.com

Kennys Palacios se refirió al nuevo novio de Wanda Nara y revivió una vieja pica con Angie Balbiani

En una nota con Puro Show, Kennys Palacios habló de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, y le dedicó duras declaraciones a Angie Balbiani.

12 sept 2025, 14:19
Wanda Nara volvió a sorprender en las redes sociales al oficializar su romance con Martín Migueles a través de un video que generó revuelo. La empresaria compartió una breve filmación en la que se la veía junto a su entrenador, acariciándole la cintura en un gesto cómplice. Sin embargo, poco después decidió borrarla, lo que no evitó que el material se viralizara y generara comentarios tanto en redes como en su círculo íntimo.

Entre las voces más escuchadas estuvo la de Kennys Palacios, mejor amigo de Wanda, quien no dudó en opinar sobre el flamante novio de la mediática. Consultado al respecto, explicó que conoce a Migueles porque es su entrenador, pero que no le sorprende que la relación haya ido más allá. "Si hay amor y esa persona es respetuosa con mi amiga, noto que hay algo verdadero y puro, lo apoyo", afirmó, mostrando su aval a la pareja. En diálogo con Puro Show (El Trece), agregó que durante la fiesta de cumpleaños de Zaira —en la que se grabó el video que confirmó el vínculo— no llegó a verlo, ya que debió retirarse antes, aunque remarcó que a Martín lo conoce por su rol profesional.

En la misma línea, Kennys reveló un detalle clave: "Más o menos hace un mes Martín es el entrenador de Wanda". Según contó, aunque el vínculo es reciente, la buena energía y la química hicieron que la relación avanzara rápidamente. De hecho, Wanda ya compartió salidas con él, como la visita del 5 de septiembre al estadio de River para alentar a la Selección Argentina en las eliminatorias, y también lo llevó como acompañante a la fiesta de su hermana.

Pero no todo fue apoyo y declaraciones románticas. Palacios también aprovechó para disparar contra Angie Balbiani, panelista del ciclo de El Trece. El estilista recordó viejas tensiones con la periodista, a quien cuestionó por la información que consiguió sobre los expedientes del Ministerio Público Tutelar, en los que se mencionaba a Wanda. "¿Sigue Angie en el panel todavía? Yo no peleé igual, solo te pregunté", lanzó con ironía, y sumó: "La pica que tengo con ella la tengo desde antes de que Wanda se enfrente, desde Rebelde Way".

La respuesta no tardó en llegar. Cuando el programa retomó la transmisión desde el piso, Balbiani no se quedó callada y apuntó sin filtros: "Le quiero decir a Kennys que cuando él todavía tomaba la leche, yo ya estaba en la televisión. Él llegaba del colegio para merendar y me veía en la televisión. No lo conozco pero me chicanea, ojo, que yo sí tengo con qué chicanear". Con esa frase, la ex Rebelde Way dejó en claro que no piensa dejar pasar los comentarios de Palacios y que el cruce promete nuevos capítulos.

¿Quién es el nuevo novio de Wanda Nara?

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara se mostró en un boliche junto a un hombre misterioso. Rápidamente, el material se viralizó en las redes sociales.

En la grabación, la mediática aparece frente a un espejo con su celular. Al instante, un joven se acerca y le acaricia la panza, lo que despertó rumores de embarazo. En todo momento, el muchacho mira hacia otro lado, por lo cual no se le logra ver el rostro.

¿Quién sería el hombre que acompaña a Wanda? Según trascendió, se trataría de Martín Migueles, una persona vinculada a Elías Piccirillo, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, acusado por la Justicia de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un presunto falso operativo policial, empresario al que le debía una importante suma de dinero.

Días atrás, la conductora de Telefe fue vista en el estadio de River Plate junto a esta misma persona, con quien asistió al partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias.

La presencia de la ex de Mauro Icardi con un hombre relacionado con el ex de Jésica Cirio llamó la atención.

En Intrusos (América TV), Paula Varela aportó detalles sobre el vínculo entre Migueles y Piccirillo. "(Martín) tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa", comentó la panelista.

