Trends
Jorge Rial
MoreRial
Preocupación

Los verdaderos motivos de por los qué Morena Rial no ve a su hijo hace meses

El drama oculto de Morena Rial: el verdadero por qué no puede ver a su hijo. Enterate.

Los verdaderos motivos de por los qué Morena Rial no ve a su hijo hace meses

El nombre de Morena Rial vuelve a estar en el centro de la tormenta. A lo largo de los años, la hija del periodista Jorge Rial se convirtió en protagonista de escándalos mediáticos: fuertes peleas con su padre, romances controversiales, declaraciones explosivas y hasta un paso por la cárcel en medio de un caso policial que conmocionó al país.

Leé también Apareció una foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que generó una fuerte sospecha
Apareció una foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que generó una fuerte sospecha

Pero hoy, el drama que golpea a la mediática tiene un rostro mucho más íntimo y doloroso: su hijo Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

En octubre de 2024, la Justicia determinó que el pequeño viva de manera permanente con su padre en Córdoba. La resolución llegó luego de un proceso conflictivo en el que se analizó la situación personal y económica de Morena: sin un trabajo estable ni una vivienda fija, la balanza se inclinó a favor del futbolista cordobés.

Desde entonces, la vida de la joven de 25 años cambió para siempre. Morena puede visitar a su hijo, pero bajo condiciones estrictas: no puede llevárselo a Buenos Aires ni pasar largos períodos junto a él. Cada encuentro se reduce a horas contadas y siempre en Córdoba, donde Francesco tiene fijado su domicilio legal.

La distancia con su hijo quedó expuesta en las últimas horas, cuando Morena compartió en Instagram una imagen junto al pequeño dentro de un ascensor. El mensaje que acompañó la postal desató una ola de comentarios y preocupación: “Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón ”, escribió la hija de Jorge Rial, sumando un emoji de corazón roto y otro al borde de las lágrimas.

Como si eso fuera poco, musicalizó la publicación con un fragmento del tema Nunca lo olvides, de Airbag: "Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

Un mensaje cargado de dramatismo que dejó a la vista el peso de la distancia.

image

Los problemas de Morena con la Justicia volvieron a jugarle en contra. En febrero de este año, la joven pasó una semana detenida acusada de integrar una banda delictiva dedicada al robo bajo la modalidad de escruche.

En ese mismo período, Camila, la actual pareja de Ambrosioni, reveló que Morena llevaba tres meses sin ver a su hijo. El dato cayó como un baldazo de agua fría entre sus seguidores, quienes no tardaron en señalar las dificultades que enfrenta la mediática para sostener una vida familiar estable.

Recién en marzo, tras recuperar la libertad, Morena viajó a Córdoba para que Francesco conociera a su hermanito Amadeo, fruto de su breve relación con el boxeador Matías Ogas. Pero esa alegría se vio empañada por nuevas tensiones: la relación con Ogas terminó en malos términos y ella lo acusó públicamente de desentenderse del bebé.

Así, el presente de Morena se encuentra atravesado por múltiples frentes de conflicto: un hijo bajo la tutela de su padre, un segundo bebé a cargo y un futuro incierto.

A sus 25 años, Morena ya es madre de dos niños. Francesco, nacido en 2019, está bajo el cuidado exclusivo de su padre. Amadeo, nacido en 2024, quedó al lado de su madre, aunque en medio de fuertes acusaciones cruzadas con el padre del bebé.

image
