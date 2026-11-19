“Yo la veo a Wanda con ese vestido y me la imagino bailando como odalisca, yo en unos paños de seda, una cama inmensa. Basta, perdón, son fantasías mías”, admitió en la entrevista individual.

Cómo fue la íntima confesión que hizo Grego Rossello sobre Wanda Nara que sorprendió en PH

Grego Rossello se refirió a su relación con Wanda Nara y sorprendió al contar qué actitud tomaría si la conductora estuviera soltera. El tema salió durante su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe), cuando Andy Kusnetzoff quiso indagar sobre los guiños y coqueteos que suelen intercambiar en MasterChef Celebrity (Telefe).

Todo comenzó cuando el conductor invitó a pasar al punto de encuentro a quienes hubieran tenido malas experiencias sentimentales o sintieran que no les iba bien en el amor. Grego no dudó en sumarse y aprovechó la consigna para hacer una referencia a su vínculo televisivo con la conductora: “A mí me ven en Masterchef todos los días perdiendo con Wanda”.

La ocurrencia llamó la atención de Kusnetzoff, que quiso profundizar en el supuesto interés del humorista por Nara y saber si sus acercamientos tenían alguna intención real. “Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe, es un juego que a mí me gusta”, explicó Rossello. Pero cuando le plantearon qué haría si la situación sentimental de ella fuera otra, fue directo: “Voy como loco”.

En otro tramo del programa, los invitados repasaron una situación que tuvo lugar cuando Wanda todavía estaba soltera. En aquella oportunidad, Grego se presentó en la casa de la conductora con un ramo de flores y un perfume para agradecerle que hubiera participado de su ciclo. Sin embargo, el encuentro quedó marcado por una particular indicación: le pidieron que entrara por la puerta de servicio.

El relato generó una reacción inmediata de Rocío Marengo, que decidió dar un paso atrás en el punto de encuentro y lanzó, entre risas: “No, es re perdedor, yo al lado de él soy una campeona”.

Finalmente, Rossello ratificó que continúa sin pareja y explicó cómo vive sus desencuentros sentimentales con una frase que resumió su particular mirada sobre sí mismo: “No lo armo a propósito, pero hay algo de anti héroe real en mí”.