Sobre Icardi, Colosimo recordó su vínculo con la familia y explicó qué espera de él en medio del conflicto. “Es el papá de mis nietos, es un deportista, quiero que reaccione, que despierte. Decreto que en algún momento va a pasar. No hablo de mis nietas”, concluyó.

Cuánto duró la relación de Wanda Nara y L-Gante

Entre el anuncio del romance y su segunda separación pasaron casi seis meses. Wanda Nara y L-Gante blanquearon la relación en noviembre de 2024 y, durante los primeros meses de noviazgo, viajaron juntos a París.

El vínculo también estuvo atravesado por el conflicto judicial de Wanda con Mauro Icardi. A comienzos de enero de 2025, cuando anunció por Instagram su primera separación del cantante, la conductora explicó que su situación judicial había influido en la decisión y que necesitaba priorizar a su familia y su trabajo.

Wanda y L-Gante retomaron la relación y volvieron a separarse a fines de abril de 2025. En junio, los dos compartieron una foto en la que se los veía besándose y reavivaron los rumores de reconciliación.