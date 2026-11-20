Cómo fue la vida de Wanda Nara en Turquía

La etapa turca de Wanda Nara abarcó casi dos años, con idas y vueltas, desde su llegada a Estambul en septiembre de 2022 hasta su regreso a la Argentina en 2024. Se instaló allí con su familia cuando Mauro Icardi pasó del París Saint-Germain al Galatasaray. En sus primeros días, la conductora compartió en Instagram sus recorridas por la ciudad, donde mostró desde locales de telas hasta productos de la gastronomía local.

Durante la primera mitad de 2023, Wanda pasó varios meses en la Argentina, con viajes a Estambul. A fines de julio volvió a Turquía junto a Icardi y cuatro de sus hijos, después de que el futbolista firmara su continuidad en el Galatasaray. Para octubre ya estaba de nuevo en Buenos Aires tras pasar por Roma, donde había firmado para participar en la versión italiana del Bailando.

En julio de 2024, Wanda confirmó la separación desde Buenos Aires, mientras Icardi regresaba a Estambul para reincorporarse al club. Dos meses después, la empresaria ya tenía un nuevo proyecto en la televisión argentina: la conducción de Bake Off Famosos (Telefe).