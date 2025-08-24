La China Suárez mostró la intimidad de sus noches en Turquía con Mauro Icardi: la foto

Eugenia la China Suárez está comodísima ya en Turquía donde se mudó con Mauro Icardi a un nuevo y espacioso hogar donde suelen compartir momentos de sol y charlas en la piscina.
Instaladísima ya en Turquía, la actriz la China Suárez mostró la manera en que se relaja antes de dormir con Mauro Icardi por las noches.
En las últimas horas, la actriz compartió una foto de su ritual nocturno en soledad antes de ir a dormir con el futbolista y donde se muestra bien relajada.
La China mostró preparó para un baño de inmersión relajante con agua llena de espuma, luego su mascarilla facial como rutina de belleza para revitalizar la piel luego de todo el día y también un alfajor de chocolate blanco.
Hace unos días, Suárez mostró su felicidad por cómo se adaptó rápidamente en Estambul con una profunda reflexión. “Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, expresó maravillada por la vida allí.
En tanto, tras desmentir la versión que dejó picando Wanda Nara de su supuesto embarazo, se conoció las razones por las que en la actualidad Mauro Icardi y la China no tienen planeado tener un bebé y que seguirán con su vida en Turquía ya que el futbolista tiene intenciones de renovar contrato con el club Galatasaray.
“Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo la propia protagonista ‘no estoy embarazada'. Le preguntó por qué y me dice: 'estamos en el mejor momento’. Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Y está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo. Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar", dijo Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).
En las últimas horas trascendió que la China Suárez llevaría a la Justicia a Laura Ubfal por sus dichos sobre ella tras revelar una conversación virtual con Wanda Nara, en la que la mediática involucró a la ex Casi Ángeles en supuestas situaciones de violencia que habría vivido con Mauro Icardi.
Ante esto, la actriz le habría dado indicaciones a su abogado para que envíe una carta documento a la periodista para que se retracte de sus dichos y pida disculpas públicamente por involucrarla en esos supuestos episodios.
En ese sentido, Laura Ubfal habló del tema en el programa de streaming que comparte con Nazarena y Barbie Vélez en Bondi Live y fue tajante al responderle a la actriz.
“Yo no dije nada de China. Yo leí cosas que dijo Wanda y no la involucré para nada en los dichos”, aclaró la comunicadora. Y detalló: “Con relación a la frase puntual, estuve mirando porque digo: ‘¿qué dije?’. Primero, son dichos de Wanda, no míos. Y segundo, no hablé ni de violencia de género ni de violencia sexual. Lo que Wanda dijo fue que en su teléfono hay cosas de violencia que involucran a la China”.
Ubfal analizó las palabras de Wanda Nara intentando entender qué es lo que quiso decir y explicó: “A lo mejor tiene que ver con violencia verbal, pero de todos modos son cosas que dijo Wanda, no yo. Así que no tengo que pedir disculpas de nada porque no dije nada agraviante sobre China”.