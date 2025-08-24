La China Suárez mostró la intimidad de sus noches en Turquía con Mauro Icardi: la foto

En tanto, tras desmentir la versión que dejó picando Wanda Nara de su supuesto embarazo, se conoció las razones por las que en la actualidad Mauro Icardi y la China no tienen planeado tener un bebé y que seguirán con su vida en Turquía ya que el futbolista tiene intenciones de renovar contrato con el club Galatasaray.

“Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo la propia protagonista ‘no estoy embarazada'. Le preguntó por qué y me dice: 'estamos en el mejor momento’. Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Y está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo. Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar", dijo Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Laura Ubfal le respondió a la China Suárez ante su enojo y la amenaza de demanda

En las últimas horas trascendió que la China Suárez llevaría a la Justicia a Laura Ubfal por sus dichos sobre ella tras revelar una conversación virtual con Wanda Nara, en la que la mediática involucró a la ex Casi Ángeles en supuestas situaciones de violencia que habría vivido con Mauro Icardi.

Ante esto, la actriz le habría dado indicaciones a su abogado para que envíe una carta documento a la periodista para que se retracte de sus dichos y pida disculpas públicamente por involucrarla en esos supuestos episodios.

En ese sentido, Laura Ubfal habló del tema en el programa de streaming que comparte con Nazarena y Barbie Vélez en Bondi Live y fue tajante al responderle a la actriz.

“Yo no dije nada de China. Yo leí cosas que dijo Wanda y no la involucré para nada en los dichos”, aclaró la comunicadora. Y detalló: “Con relación a la frase puntual, estuve mirando porque digo: ‘¿qué dije?’. Primero, son dichos de Wanda, no míos. Y segundo, no hablé ni de violencia de género ni de violencia sexual. Lo que Wanda dijo fue que en su teléfono hay cosas de violencia que involucran a la China”.

Ubfal analizó las palabras de Wanda Nara intentando entender qué es lo que quiso decir y explicó: “A lo mejor tiene que ver con violencia verbal, pero de todos modos son cosas que dijo Wanda, no yo. Así que no tengo que pedir disculpas de nada porque no dije nada agraviante sobre China”.