La China Suárez deslumbró con su look especial en una histórica mezquita de Turquía: las fotos

La China Suárez vivió un fin de semana especial al recorrer uno de los lugares más simbólicos de Estambul: la histórica y famosa mezquita Camlica Mosque.
La actriz la China Suárez mostró imágenes de lo que fue su visita a la mezquita Camlica Mosque, la más importante de Turquía.
Para ingresar al lugar, la actriz se lookeó especialmente para la ocasión con un vestido largo respetando la tradición y lució su cabellera suelta, un make up sencillo y se colocó un hiyab blanco que le cubría la cabeza y parte del cuerpo.
La novia de Mauro Icardi subió las fotos de su visita a la mezquita a su cuenta en Instagram y no pasó desapercibido para sus seguidores, entre elogios y críticas.
Mientras que algunos usuarios elogiaron su belleza y el diseño del vestido elegido, otros la atacaron por su falta de personalidad y la poca empatía por las religiones.
"Paisaje genial, vestido hermoso y la modelo divina. La perfección en una foto si existe"; "Ella es hermosa", la elogiaron algunos de sus fans virtuales.
Otros en tanto, cuestionaron: "Hace 5 minutos se vestía oversize cual cantante de trap jajajaj. Con lo q factura ahora podría comprarse una personalidad propia de una vez por todas".
Lo cierto es que la China Suárez está instaladísima ya en Turquía y se muestra muy a gusto con su nueva vida allí junto al futbolista del Galatasaray.
Hace unos días, Suárez mostró su felicidad por cómo se adaptó rápidamente en Estambul con una profunda reflexión. “Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, expresó maravillada por la vida que lleva en Turquía.
Luego de las explosivas declaraciones de Wanda Nara desde el Aeropuerto de Ezeiza, donde dejó picando que Mauro Icardi le habría contado que sería padre con la China Suárez, la actriz desmintió esa información.
"Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo", lanzó enigmática la mediática, algo que generó mucho ruido en los medios y fue desactivado al instante por la actriz negando rotundamente ese trascendido.
Lo cierto es que Gustavo Méndez se contactó con la China y ella le confirmó que por el momento con su novio no tienen pensado en formar una familia y que tienen otros proyectos juntos.
“Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo la propia protagonista ‘no estoy embarazada'. Le preguntó por qué y me dice: 'estamos en el mejor momento’", dijo el panelista en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).
Y sobre los motivos por los que la China Suárez y Mauro Icardi no quieren formar una familia ahora, explicó: "Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Y está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo".
"Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró la actriz en diálogo con el periodista, remarcando la intención de su pareja de seguir ligado contractualmente a su actual club donde es muy querido por la hinchada y con su vida en Estambul, donde la China se instaló de la mejor manera y así lo demostró en un reciente posteo en las redes.