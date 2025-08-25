La China Suárez deslumbró con su look especial en una histórica mezquita de Turquía: las fotos

china suarez mezquita turquia 3

"Paisaje genial, vestido hermoso y la modelo divina. La perfección en una foto si existe"; "Ella es hermosa", la elogiaron algunos de sus fans virtuales.

Otros en tanto, cuestionaron: "Hace 5 minutos se vestía oversize cual cantante de trap jajajaj. Con lo q factura ahora podría comprarse una personalidad propia de una vez por todas".

Lo cierto es que la China Suárez está instaladísima ya en Turquía y se muestra muy a gusto con su nueva vida allí junto al futbolista del Galatasaray.

Hace unos días, Suárez mostró su felicidad por cómo se adaptó rápidamente en Estambul con una profunda reflexión. “Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, expresó maravillada por la vida que lleva en Turquía.

Por qué la China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos: "Estamos..."

Luego de las explosivas declaraciones de Wanda Nara desde el Aeropuerto de Ezeiza, donde dejó picando que Mauro Icardi le habría contado que sería padre con la China Suárez, la actriz desmintió esa información.

"Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo", lanzó enigmática la mediática, algo que generó mucho ruido en los medios y fue desactivado al instante por la actriz negando rotundamente ese trascendido.

Lo cierto es que Gustavo Méndez se contactó con la China y ella le confirmó que por el momento con su novio no tienen pensado en formar una familia y que tienen otros proyectos juntos.

“Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo la propia protagonista ‘no estoy embarazada'. Le preguntó por qué y me dice: 'estamos en el mejor momento’", dijo el panelista en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Y sobre los motivos por los que la China Suárez y Mauro Icardi no quieren formar una familia ahora, explicó: "Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Y está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo".

"Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró la actriz en diálogo con el periodista, remarcando la intención de su pareja de seguir ligado contractualmente a su actual club donde es muy querido por la hinchada y con su vida en Estambul, donde la China se instaló de la mejor manera y así lo demostró en un reciente posteo en las redes.