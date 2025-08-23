El tajante descargo de Laura Ubfal sobre la demanda de la China Suárez: "No tengo que..."

Embed

De esta manera, la periodista analizó las palabras de la mayor de las Nara intentando entender qué es lo que quiso decir. “A lo mejor tiene que ver con violencia verbal, pero de todos modos son cosas que dijo Wanda, no yo. Así que no tengo que pedir disculpas de nada porque no dije nada agraviante sobre China”, concluyó segura de sus palabras.

Vale recordar que esta semana cuando Wanda Nara regresó de Estados Unidos, a donde viajó para dar una entrevista televisiva, al poner un pie en el aeropuerto de Ezeiza habló con la prensa e hizo escandalosas declaraciones. Allí no sólo intentó compararse con el caso de Julieta Prandi, sino que aseguró que denunció seis veces a su ex, Mauro Icardi, por violencia de género.

Fue a raíz de estas palabras que Ubfal se contactó con la mediática para pedirle detalles de lo que había dicho y allí es donde habría surgido el nombre de Eugenia China Suárez vinculado con el término violencia.

Wanda Nara, Laura Ubfal y China Suárez

Por qué Laura Ubfal habló de la China Suárez luego de que Wanda Nara acusara de violento a Mauro Icardi

En medio del escándalo mediático que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló este jueves en LAM (América TV) datos exclusivos tras dialogar directamente con la mediática.

“Hasta ahora todo se trataba de un tema civil, vinculado a lo económico y a las propiedades. Pero ahora hay una causa penal que va por otro carril”, explicó la periodista, al adelantar que en los próximos días se ampliarán las declaraciones por violencia.

Uno de los puntos más sensibles involucra a las hijas que Wanda tiene con el futbolista. “Las nenas deberán ser sometidas a Cámara Gesell, porque fueron testigos de los hechos. La violencia de Icardi se trasladó a las chicas, y eso es lo que más le duele a Wanda”, detalló Ubfal.

La conductora también leyó un mensaje que recibió de la propia empresaria: “Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Una institución no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última fue en presencia de mis hijos”.

Según la información brindada por Ubfal, ya existen seis causas judiciales en curso. “Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos”, remarcó, sorprendiendo a todos en el estudio.

En tanto, más adelante, compartió otro fragmento del intercambio con Wanda donde aparece involucrada la China Suárez: “La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats que prueban el abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. La Justicia penal tendrá todo escaneado. Hay infinidad de pruebas, incluso hacia la China también”.