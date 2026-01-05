Las fotos de las distendidas vacaciones de Benjamín Vicuña con sus hijos y Anita Espasandín en Punta del Este

benjamin vicuña en punta del este anita espasandin e hijos 4

En la Noche Buena, la China Suárez estuvo en Buenos Aires y recibió la Navidad con sus dos hijos con Vicuña y también con su novio Mauro Icardi para luego regresar con el futbolista a Turquía.

Por su parte, Benjamín Vicuña pudo recibir el Año Nuevo con sus hijos más chicos después de un 2025 repleto de tensiones con su ex por los viajes a Estambul y su idea de llevarse a los chicos con ella.

En tanto, Pampita, ex de Vicuña, también se encuentra en las playas del exclusivo balneario uruguayo con su pareja, el empresario y polista Martín Pepa.

En esta nota observá las fotos de Benjamín Vicuña y sus hijos con Anita Espansandín disfrutando de unos días de descanso en familia en las playas de Punta del Este.

Benjamín Vicuña recibió el 2026 con sus hijos y un comentario apuntó fuerte contra la China Suárez

El actor Benjamín Vicuña reflejó sus sensaciones desde las redes sociales al despedir el 2025 acompañado de sus hijos más pequeños y el posteo recibió críticas apuntadas a la China Suárez.

El actor chileno celebró la llegada del 2026 acompañado de sus hijos Magnolia y Amancio, y se mostró reflexivo al ver un bello paisaje acompañado de sus seres queridos.

“El último atardecer del año. Les deseo lo mejor para este año que viene. Que sea un bonito 2026, lleno de amor”, describió Benjamín en las últimas horas del 2025 y disfrutando del mar en un día a puro sol con sus hijos.

benjamin vicuña año nuevo con sus hijos

Ese posteo en Instagram motivó curiosamente que varios usuarios remarcaran que los niños se veían más felices con él que con la actriz, derivando en un gran debate virtual entre los usuarios.

"Los niños se ven más niños y reales junto al padre", marcó uno de los seguidores del chileno en el posteo. A lo que otro añadió: "Amancio y Magno la cara de felicidad y comodidad cuando estan con el papá".

"Esos pequeños si saben de infancia real", comentó otro perfil. "Bellos niños, con papi", "En cosas simples esta la felicidad de los niños. No importa la cantidad en tiempo si en la calidad", señalaron otras cuentas.

Otros, en tanto, salieron a bancar a la China: "No es necesario decirlo, se nota simplemente fíjate con detenimiento beso", "Ah sí, ¿ellos te lo dijeron? Mira vos che", fueron algunas de las personas que respaldaron del hate a la novia de Mauro Icardi.