La furia de Natalie Weber con la China Suárez por las famosas casadas que le escriben a Icardi: "Mostrá..."

En el marco del estreno de Hija del fuego por la pantalla de El Trece, la China Suárez habló desde Turquía con Moria Casán en su programa y se refirió a muchos temas de su vida.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Desde Intrusos, la panelista Natalie Weber fue categórica con la China Suárez después de que contó que hay famosas casadas que le escriben a Mauro Icardi.
En el marco del estreno de Hija del fuego por la pantalla de El Trece, la China Suárez habló desde Turquía con Moria Casán en su programa y se refirió a muchos temas de su vida.
Entre ellos, su actual relación con Mauro Icardi, en la cual habló de los celos en la pareja y lanzó una inesperada bomba: contó que famosas casadas le escriben al fubtolista y hasta le envían fotos y videos.
"¿Sabes la cantidad de casadas o de mujeres que le escriben a Mauro? Y las veo y las conozco a todas. Y él me lo muestra pero a mí no me interesa eso, no voy a exponer a ninguna, así que se queden tranquilas. Yo veo todo, es el primero en mostrarme y yo me cago de risa. Y yo le muestro a él, tenemos ese vínculo de confianza", apuntó la actriz en La mañana con Moria.
Y cuando la One le sugirió entre risas que de nombras de esas mujeres, la artista comentó:"Le dicen de todo: mucha foto, mucho video... Ni loca, no me interesa en lo más mínimo (decir quiénes son). Yo confío en Mauro y si algún día agarra viaje o hace alguna, no me ve más y se termina".
"Pero son las primeras en salir a criticar. Las veo a todas y nos reímos. Digo: mirá esta, le escribe por privado y después en el programa dice las cosas que dice. Es muy careta este ambiente", cuestionó la ex de Benjamín Vicuña.
En el programa Intrusos (América Tv) analizaron varios pasajes de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán y ahí Natalie Weber mostró todo su fastidio con la actitud de la actriz al decir que famosas casadas la escriben a Mauro Icardi sin mostrar pruebas.
“A mí lo que no me gustó es cuando dijo que hay muchas del medio casadas que le escriben a Mauro. Una descerebrada le puede escribir a Mauro estando casada sabiendo que ellos publican y muestran todo”, comentó la modelo.
Y luego la esposa del ex futbolista Mauro Zárate agregó: “Para hacer esa denuncia, mostrá los mensajitos, porque sino ensucia gente sin ningún tipo de sentido. No le creo nada".
La panelista remarcó que ella al ser pareja de un conocido futbolista nunca se sintió "empoderada" en su momento: "Yo nuna me creí eso, igual ella se debe sentir eso porque Turquía tiene dos equipos grandes y a él le fue muy bien".
Y siguió marcando su postura en contra de lo expuesto por la China Suárez: "No le creo nada de lo que dijo y de última si le molesta la opinión de los periodistas o panelistas, hay que bancársela porque ellos lo hicieron público: la carta en contra de Benjamín Vicuña, las cosas que dijo de Wanda".
"Cuando la acusaron de meterse en el matrimonio de Wanda y de Mauro, ¿se acuerdan la historia que ella hizo larguísima? 'Hay los hombres me mienten y yo elijo creerles'. Dale China, dale China...", concluyó picante Natalie Weber.