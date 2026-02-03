La furia de Natalie Weber con la China Suárez por las famosas casadas que le escriben a Icardi: "Mostrá..."

"Pero son las primeras en salir a criticar. Las veo a todas y nos reímos. Digo: mirá esta, le escribe por privado y después en el programa dice las cosas que dice. Es muy careta este ambiente", cuestionó la ex de Benjamín Vicuña.

El fuerte enojo de Natalie Weber con la China Suárez

En el programa Intrusos (América Tv) analizaron varios pasajes de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán y ahí Natalie Weber mostró todo su fastidio con la actitud de la actriz al decir que famosas casadas la escriben a Mauro Icardi sin mostrar pruebas.

“A mí lo que no me gustó es cuando dijo que hay muchas del medio casadas que le escriben a Mauro. Una descerebrada le puede escribir a Mauro estando casada sabiendo que ellos publican y muestran todo”, comentó la modelo.

Y luego la esposa del ex futbolista Mauro Zárate agregó: “Para hacer esa denuncia, mostrá los mensajitos, porque sino ensucia gente sin ningún tipo de sentido. No le creo nada".

La panelista remarcó que ella al ser pareja de un conocido futbolista nunca se sintió "empoderada" en su momento: "Yo nuna me creí eso, igual ella se debe sentir eso porque Turquía tiene dos equipos grandes y a él le fue muy bien".

Y siguió marcando su postura en contra de lo expuesto por la China Suárez: "No le creo nada de lo que dijo y de última si le molesta la opinión de los periodistas o panelistas, hay que bancársela porque ellos lo hicieron público: la carta en contra de Benjamín Vicuña, las cosas que dijo de Wanda".

"Cuando la acusaron de meterse en el matrimonio de Wanda y de Mauro, ¿se acuerdan la historia que ella hizo larguísima? 'Hay los hombres me mienten y yo elijo creerles'. Dale China, dale China...", concluyó picante Natalie Weber.