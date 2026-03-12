La dura decisión del marido de Mavinga contra Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano: "No es un juego"

La expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras sus dichos racistas contra Jenny Mavinga generaron un gran revuelo dentro y fuera del reality.
Damián, pareja de Jenny Mavinga, adelantó los pasos que tomará tras la expulsión de Carmiña Masi de la casa de Gran Hermano por sus comentarios racistas.
"Se trata de una conducta inadmisible", expresó el Big al comunicar su decisión. Lo cierto es que a unas horas de la salida de la periodista paraguaya de la famosa casa, el marido de Mavinga, Damián Papasodaro, adelantó que llevará el tema al ámbito legal.
“Enseguida que vi esas imágenes me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto va más allá del juego. Esto no es juego”, aseguró con profunda indignación Damián en comunicación con el ciclo A la Barbarossa (Telefe).
Y dejó en claro que en el día de la fecha iniciará acciones legales y explicó los motivos: “Vamos a hacer una denuncia penal. Acá es un tema no solo por mi mujer, que ella pobre ignora totalmente lo que dijo. Hasta incluso la despidió con un abrazo. Yo creo que si ella hubiera visto las imágenes, hubiera explotado la casa, volaba la casa por los aires”.
En ese sentido, también cuestionó la actitud de Emanuel Di Gioia quien estaba al lado de Carmiña al momento de sus fuertes dichos y reaccionó con una sonrisa y sin intentar frenarla.
"Creo que Emanuel tendría que haber tenido una sanción, es lo que reclamamos ayer por el Instagram de ella. Esa burla de Emanuel aparte que después no se hizo cargo, minimizó el tema cuando se lo contó a ella como que fue un chiste", precisó el marido de Mavinga.
Y cerró con firmeza del por qué de judiciar los dichos de Carmiña contra Mavinga en el reality : “Nosotros queremos bajar un mensaje aleccionador para el resto de la sociedad. Somos un país discriminador. Por ahí no estamos acostumbrados a discriminar a la gente de color porque no hay tantos pero todo el mundo se la pasa hablando barbaridades de la gente de países limítrofes. Sáquemosnos las caretas: este país discrimina y somos todos hijos de inmigrantes”.
Analía Franchín no anduvo con vueltas y repudió de manera enérgica los dichos racistas de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada que derivaron en su expulsión de la casa.
“Me parece que esto nos hace dar cuenta de que la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo siguen existiendo. Es gravísimo lo que hizo”, sostuvo con firmeza la panelista de A la Barbarossa (Telefe) mientras se debatía al aire sobre la dura decisión del big con la periodista paraguaya.
Su crítica no se limitó únicamente al contenido de las frases que generaron el escándalo y también apuntó con dureza contra la manera en que Carmiña Masi se expresó dentro del programa al hablar de Jenny Mavinga.
“Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘loca, te estás pasando’”, cuestionó Analía Franchín visiblemente molesta por la situación que se vio frente a las cámaras del reality que conduce Santiago del Moro.