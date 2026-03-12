Georgina Barbarossa estalló furiosa contra Carmiña Masi por sus dichos sobre Mavinga en Gran Hermano

En medio del debate, la panelista Analía Franchín también aportó su mirada y recordó un momento puntual de la conversación que tuvo lugar dentro de la casa y que, según señaló, la impactó especialmente. "Encima en un momento, le dice: 'cuando estuviste mal, hasta te abracé'. Como dando a entender que se había animado a tocarla. Un horror", expresó.

Luego de ese comentario, Barbarossa retomó la palabra y volvió a mostrarse muy crítica con la actitud de la ex participante. La conductora insistió en su malestar y cuestionó con dureza la forma en que Masi trató a Mavinga durante la discusión.

"Es desagradable, desagradable por completo. Es altanera y encima la llama como si fuera un perro. Encima termina diciendo que no la sacó la gente sino la dueña de casa, con una altanería tremenda. Me pone loca, la verdad", concluyó, dejando en evidencia su total rechazo a lo sucedido.

Georgina Barbarossa repudió los dichos de Mavinga - captura A la Barbarossa

Cuál fue la reacción de Analía Franchín contra Carmiña Masi por sus dichos discriminatorios contra Mavinga en Gran Hermano

El escándalo que estalló a raíz de los comentarios racistas de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga dentro de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando un fuerte revuelo tanto dentro como fuera del reality. La polémica tomó aún más dimensión luego de que la producción del programa resolviera expulsar a la participante paraguaya de la competencia, una decisión que despertó múltiples reacciones en los medios. En ese contexto, Analía Franchín expresó su profunda indignación al analizar lo sucedido durante la emisión de A la Barbarossa.

Durante el programa que conduce Georgina Barbarossa, la panelista se refirió sin rodeos al episodio ocurrido en la casa más famosa del país. Al momento de dar su opinión, dejó en claro que, para ella, lo sucedido no es un hecho aislado propio de un reality, sino un reflejo de problemáticas sociales que todavía persisten.

“Me parece que esto nos hace dar cuenta de que la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo siguen existiendo. Es gravísimo lo que hizo”, expresó con firmeza Analía Franchín, visiblemente impactada por la actitud que tuvo la ahora ex participante dentro del programa.

Pero su análisis no se centró únicamente en el contenido de las palabras que generaron la polémica. La periodista también cuestionó con dureza la manera en que, según describió, Carmiña Masi se dirigió a Jenny Mavinga frente a las cámaras.

“Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘loca, te estás pasando’”, señaló con evidente molestia, marcando su incomodidad por la reacción —o la falta de reacción— de quienes presenciaron la escena.

Embed

Lejos de suavizar sus palabras, Franchín redobló su postura y lanzó una durísima definición sobre la actitud de la ex jugadora del reality. Con un tono tajante, no dudó en dejar en claro su rechazo absoluto a lo ocurrido.

“Es mala persona. Es una porquería de ser humano”, disparó sin filtros, dejando en evidencia el nivel de indignación que le provocó el episodio.

Sin embargo, su descargo no terminó allí. La panelista también puso el foco en la sanción aplicada por la producción del ciclo, sugiriendo que la expulsión podría no ser suficiente frente a la gravedad del hecho.

“Con esto algo debería suceder. No puede ser que solo la expulsen de Gran Hermano y nada más”, reclamó al aire, planteando la necesidad de que existan consecuencias más contundentes.

Finalmente, Analía Franchín remarcó un punto que, desde su perspectiva, vuelve aún más delicada la situación protagonizada por Carmiña Masi dentro de la casa. “Esto no tiene que ver con la maldad solamente, porque cuando lo dice pide que lo borren”, concluyó.