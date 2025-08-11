Afirman que, tras separarse de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich está saliendo con una famosa modelo

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre confirmó que Darío Cvitanich, recientemente separado de Chechu Bonelli tras 14 años de relación, está saliendo con Ivana Figueiras, ex de Sebastián Ortega.
"Están saliendo, no están de novios, hace más o menos un mes con Darío Cvitanich. Habíamos hablado de la separación después de 14 años de Darío con Chechu Bonelli que creo que fue en febrero, marzo", detalló la conductora, haciendo referencia al reciente quiebre del exfutbolista con su expareja.
Según Latorre, la decisión de Cvitanich de terminar su relación con Bonelli no habría estado motivada por la aparición de una tercera persona. "El entorno dice que él la habría dejado porque él se había 'hinchado los huevos'. No hubo terceros en discordia", agregó con franqueza.
La panelista también compartió detalles sobre el presente sentimental de Figueiras, quien atravesó una ruptura significativa antes de conocer a Cvitanich. "Allegados en común entre Ivana Figueiras y él, porque Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa, estaba de novia hace unos años, tenían un plan en conjunto, estaban construyendo una casa", contó.
"Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, 'matchearon'. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos", concluyó Latorre.
Tras 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich decidieron poner fin a su vínculo. El rumor de una crisis entre ambos había comenzado a circular semanas atrás en LAM, y finalmente se confirmó la separación.
Durante una entrevista en Urbana Play, Matías Martin abordó el tema directamente con el ex delantero. "Te separaste hace poco, un mes, dos...", le dijo el conductor. Cvitanich no esquivó la pregunta y confirmó la ruptura.
El ex jugador, de 41 años, respondió con cautela: "Hace un poco más de tiempo, no vamos a entrar...". Al notar su incomodidad, Matías aclaró: "No te quiero llevar a ese terreno", respetando su decisión de no ahondar en el asunto.
Más tarde, en una nota con Intrusos (América TV), Cvitanich fue abordado a la salida de su trabajo y volvió a referirse al tema, aunque sin dar demasiadas explicaciones sobre el final de su matrimonio con Bonelli.
"No hay mucho más que contar, todo muy bien por suerte. Súper bien. Pasando la transición que haya que pasar pero de verdad no pasó nada, te agradezco por venir pero no hay mucho para hablar, perdón", expresó con serenidad, evitando entrar en detalles y retirándose al volante de su auto.
En el estudio del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la panelista Paula Varela comentó que intentó comunicarse con Chechu para saber cómo se encontraba, pero que ella optó por no responder.
Durante los años que compartieron juntos, Chechu acompañó a Darío en cada etapa de su carrera futbolística, viviendo en países como Holanda, Francia y México. En Argentina, Cvitanich debutó en Banfield y luego vistió las camisetas de Boca y Racing, acumulando un total de 304 goles en su trayectoria profesional.